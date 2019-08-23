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Emine Bulut cinayeti

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Sibel Yanıkömeroğlu, Emine Bulut'un Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından hunharca katledilmesine ilişkin, "Kur'an'ın hükmüne bile aldırış etmeyen bu cehalet, artık Türkiye'nin gündeminden çıkmak zorundadır.

23.08.2019 17:54 Emine Bulut cinayeti
İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Sibel Yanıkömeroğlu, Emine Bulut'un Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından hunharca katledilmesine ilişkin, "Kur'an'ın hükmüne bile aldırış etmeyen bu cehalet, artık Türkiye'nin gündeminden çıkmak zorundadır." ifadesini kullandı.
Yanıkömeroğlu, yazılı açıklamasında Emine Bulut cinayetinin Türkiye'de kadınların nasıl bir risk altında olduğunu ispatladığını belirtti.
Her fırsatta pozitif ayrımcılıktan söz edenlerin kadına yönelik şiddet konusunda caydırıcı olabilecek en sert tedbirleri almaktan kaçındığını ileri süren Yanıkömeroğlu, şu değelendirmede bulundu:
"Kur'an'ın hükmüne bile aldırış etmeyen bu cehalet, artık Türkiye'nin gündeminden çıkmak zorundadır. Kadını, sistematik olarak, toplumdan ve sosyal hayattan uzaklaştırmaya çalışan siyasi iktidar ve onun uzantılarının zihniyeti değişmediği sürece Emine Bulut cinayetinin son olmayacağını anlamak zorundayız. Kadın cinayetlerine 'dur' demek, yalnızca bir siyasi duruş değildir.
İnsan olmanın, var olmanın ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tarafından korunan yaşama hakkının bir gereğidir."

Emine Bulut, İYİ Parti, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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