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Emine Bulut cinayeti

Mardin'de bir esnaf Emine Bulut'un Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından öldürülmesine tepki için kadınlara gül verdi.

24.08.2019 15:02 Emine Bulut cinayeti
Mardin'de bir esnaf Emine Bulut'un Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından öldürülmesine tepki için kadınlara gül verdi.

Artukbey Kahve ve Kuruyemiş A.Ş, kadın şiddetine tepki için şirketin ülke genelindeki bütün şubelerinde, "Kadınlar size Allah'ın emanetidir", "Kadın cinayetine hayır, Emine Bulut" yazılı gül verdi.
Şirket yetkilsi Mehmet Yertüm, kadına yönelik şiddeti kınadıklarını kaydederek, "Amacımız bir anneye, bir kadına, bir kıza sahip çıkmaktır. Bizler de bir annenin evladıyız. Kardeşimizin oradaki haykırışını unutamıyoruz, olayı sindiremiyoruz ve kınıyoruz." dedi.
Gülü alan Nuray Güzel, "Kadına şiddete kınıyoruz ve bir daha yaşanmaması için devletimizin olaya el koymasını diliyoruz. Mardinli esnaf böyle bir incelik düşünmüşler, kendilerine de çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Emine Bulut, Kırıkkale, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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