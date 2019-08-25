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Emine Bulut cinayeti

Kırıkkale'de eşi tarafından katledilen Emine Bulut için Nusaybin ilçesinde siyah pankart taşındı.

25.08.2019 14:52 Emine Bulut cinayeti
Kırıkkale'de eşi tarafından katledilen Emine Bulut için Nusaybin ilçesinde siyah pankart taşındı.
Galatasaray Nusaybin Basketbol Okulu kız ve erkek takımları arasında hazırlık maçı yapıldı. Atatürk Spor Salonunda yapılan maça sporcular ellerinde taşıdıkları siyah pankart üzerinde "Anne Lütfen Ölme... Emine Bulut" pankartıyla çıktı.
Galatasaray Nusaybin Basketbol Koordinatörü İzzettin Macit, yaptıkları hazırlık maçına Emine Bulut'u anarak çıktıklarını söyledi.
Macit, "Emine Bulut'un o çığlığı ile tüm öldürülen kadınların çığlığını duyduk. Biz de Galatasaray Nusaybin Basketbol okulu olarak kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla Emine Bulut pankartıyla çıktık. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız." dedi.

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Kaynak: AA

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