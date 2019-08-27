Haberler» Dünya» Haber

Emine Bulut cinayeti Avrupalı Türk kadınlar ayaklandırdı: "Şerefsizini ifşa et" kampanyası

Fransa'da yaşayan, taciz, tecavüz ve şiddete maruz kalan Türk kadınlar "Şerefsizini ifşa et" etiketiyle sosyal medyada kampanya başlatarak başlarından geçen olayları anlattı.

27.08.2019 22:30 Emine Bulut cinayeti Avrupalı Türk kadınlar ayaklandırdı:
"Psikolojik baskı altında kaldım, hep korku içinde yaşadım, babam eve arkadaşlarını getiriyordu, alkol ve uyuşturucu vardı. Öğretmen olan dedem ise okumuş olmasına rağmen anneanneme şiddet uyguluyordu. Annem hep yalnız yaşadı, depresyona girdi, ilaç kullandı, iki kocasından da boşandı."...

Emine Bulut cinayetinden psikolojik olarak etkilenen İlayda Önder, cinsel, fiziksel, psikolojik taciz ve tecavüzlere karşı "#balancetonserefsiz" yani "Şerefsizini ifşa et" etiketiyle sosyal medyada kampanya başlattı.
Euronews.com'da Görüntüle

Emine Bulut, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
23:10   Rusya'da geniş alandaki çalı yangını paniğe neden oldu
22:53   Rusya'da geniş alandaki çalı yangını paniğe neden oldu
22:38   Yavru Afrika fillerinin doğadan alınarak hayvanat bahçelerine satılması yasaklandı
22:32   Wafa: israil, gazze şeridi'nde bir bölgeyi vurdu
22:30   Danimarkalı eski göç bakanından mültecilere çağrı: Ülkenizdeki tehditler bittiyse geri dönün
22:30   BM, Libya açıklarında bir teknenin batması sonucu kaybolan 40 kişinin hayatından endişeli
22:30   Putin ile Erdoğan Moskova'daki fuarda yeni nesil Rus savaş uçağını inceledi