Emine Bulut'un davasında, öldürülen kadının yakınları sanığa saldırı girişiminde bulundu

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren tutuklu sanık Fedai Varan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyetinin bu kararı sonrası Emine Bulut'un kardeşleri sanık Fedai Varan'a saldırı girişiminde bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, salonu boşaltmak zorunda kalırdı.

KATİLE SALDIRI GİRİŞİMİ

Kırıkkale'de 18 Ağustos Pazar günü eski eşi Emine Bulut'u (38) müşterek kızları olan F.B.V.'nin (10) gözü önünde bıçakla öldüren tutuklu sanık Fedai Varan'ın (43) Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşması tamamlandı. Mahkeme heyeti Varan'a kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Karar sonrası Emine Bulut'un kardeşleri sanık Varan'a saldırı girişiminde bulunmasıyla mahkeme salonunda arbede yaşandı. Kolluk kuvvetleri salonu ve adliye koridorunu tamamen boşalttı.

BU KEZ ADLİYE BAHÇESİNDE İKİ GRUP KADIN ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI



Bu kez adliye bahçesinde çıkan ikinci bir tartışma da bir gurup kadın ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri arasında yaşandı. Polis iki kadın grubunun arasına girerek sakinleştirmeye çalıştı.

Duruşma sonrası basın açıklaması yapan KADEM avukatı Pınar Hacıbektaşoğlu, "Bugün biz burada ne iktidar ne de muhalefet adına geldik. Bu gün biz buraya kadın kimliklerimizle katledilen kadınlarımız adına geldik. Kadın ve Demokrasi Derneği kurulduğu günden beri kadınların bu toplum içinde en aziz halleriyle, en değerli halleriyle yaşamaları için mücadele eden bir dernektir. Bugüne kadar kadınlar için en ufak adım atmamış, en ufak bir fedakarlıkta bulunmamış olanları kalkıp kendi siyasi görüşlerine alet etmelerine izin vermeyeceğiz. Bugün bu adalet sarayın da bugün de dünyaya haykırarak kadın cinayetinin peşinde olduğunu ve her zaman olduğu gibi olmaya devam edeceğiz" dedi.

"KARAR BİZİ KISMEN TATMİN ETTİ"

Emine Bulut'un avukatı Turgay Özcan ise "Karar bizi tatmin etti mi? Karar bizi kısmen tatmin etti. Burada biz ağırlaştırılmış müebbet cezası bekliyorduk, mahkeme müebbet hapis cezasına karar verdi. Gerekçeli karar görmedik. Sanık en başından itibaren susma hakkını kullandı, susma hakkını kullandığı zamanda esasında suçunu reddetti anlamına geliyor ama baktığımız zaman delileri değerlendirdiğimiz zaman sanığın bu suçu tasarlayarak bilerek kasten işlediği net olarak belli. Emine Bulut'un burada öldürülmesinin en önemli sebebi kadın olması. Kadın hisleriyle çocuğunu korumak isterken baba şefkatinden mahrum kalmasın, babasıyla ilişkilerini koparmasın mantığı içerisinde hareket etmesi sonucunda karşı taraf çocuk üzerinden Emine Bulut'a ulaşarak onu hunharca katletti. Biz bu davaya ekibimiz olarak çok fazla emek verdik, çok fazla uğraştık" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü, Menderes Caddesi'ndeki bir kafede, Fedai Baran (43), 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut (38) ve kızı F.B.B. ile buluştu.

Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Emine Bulut, kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.