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Emine Bulut cinayeti paylaşımı yaparak boşanma aşamasında olduğu eşini tehdit eden kişi tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde sosyal medya hesabından Emine Bulut cinayeti ile ilgili paylaşım yaparak "Benim eşimin de sonu böyle olacak" tehdidinde bulunan kişi tutuklandı.

24.08.2019 17:44
Emine Bulut cinayeti paylaşımı yaparak boşanma aşamasında olduğu eşini tehdit eden kişi tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde ikamet eden S.Ç, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut cinayetiyle alakalı sosyal medya hesabında "Bir kadın ölüyorsa hak etmiştir" ve "Benim eşimin de sonu böyle olacak, dayanamıyorum, yapacağım." ifadelerine yer verdi.

BOŞANMA DAVALARI DEVAM EDİYOR

Şahsın boşanma aşamasında olduğu eşiyle ilgili yaptığı paylaşım üzerine çalışma başlatan Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Ç'yi Ayrancılar Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Eşi için daha önce koruma tedbiri alınan S.Ç'ye elektronik kelepçe takıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Torbalı İlçesinde, Emine Bulut cinayeti hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, katil Fedai Varan'a destek vererek, "Benim eşimin sonu da böyle olacak. Bir kadın ölüyorsa hak etmiştir" yazan S. Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alınıp ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Emine Bulut cinayetinin ardından korkunç paylaşım: Benim eşimin sonu da böyle olacakEmine Bulut cinayetinin ardından korkunç paylaşım: Benim eşimin sonu da böyle olacak

Emine Bulut cinayeti paylaşımı yaparak boşanma aşamasında olduğu eşini tehdit eden kişi tutuklandı

Emine Bulut, Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR (7)
VATO: Salacaklar yine, tutuklansa nolur. .
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8 1
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VANLI: BUNLAR MEDYAYA YANSIYANLAR BİRDE BUNLARIN KAT VE KAT FAZLASI YANSIMIYOR CEZALARI İDAM OLSUN
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HALK: TAMAMEN DOĞRU BİR KARAR. . AMA BURDA BAŞKA BİR SORUNDA ORTA ÇIKIYOR BOŞANMALARDA DEVLETİN ADALETİN BABALARI NE GİBİ SIKINTILARA PİSKOLOJİK DURUMLARA SOKTUGUNU SORGULAMAK GEREKİYOR. BU ŞİDDETİN KAYNAĞINA İNİLMEZSE 3 5 KİŞİYE CEZA VERMEKLE ÇÖZÜLMİCEK GİBİ
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10 5
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KÖYLÜ MURTAZA: baslayacam psıkolojık durumunuza Evlılıgı beceremıyorsanız ne dıye evlenıyonuz ? kadın senden ne ıster adam akıllı hayat yasam ister sen ne verebılıyorsun kadına, mutlu edebılıyormusun, kendıne sordun mu hıc yok, anca kadınlar suclu yabik
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7 4
ASLI: SINIR DIŞI EDİN SURİYEYE AFGANİSTANA FİLAN GÖNDERİN BUNUN GİBİLERİN HEPSİNİ ONLAR UĞRAŞSIN BELKİ KAFALARINA BOMBA DÜŞER YADA Bİ PATLAMADA ÖLÜRLER DÜNYAMIZ BU PİSLİKLERDEN KURTULUR.
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8 4
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