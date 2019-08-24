Emine Bulut cinayeti paylaşımı yaparak boşanma aşamasında olduğu eşini tehdit eden kişi tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde ikamet eden S.Ç, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut cinayetiyle alakalı sosyal medya hesabında "Bir kadın ölüyorsa hak etmiştir" ve "Benim eşimin de sonu böyle olacak, dayanamıyorum, yapacağım." ifadelerine yer verdi.

BOŞANMA DAVALARI DEVAM EDİYOR

Şahsın boşanma aşamasında olduğu eşiyle ilgili yaptığı paylaşım üzerine çalışma başlatan Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Ç'yi Ayrancılar Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Eşi için daha önce koruma tedbiri alınan S.Ç'ye elektronik kelepçe takıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Torbalı İlçesinde, Emine Bulut cinayeti hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, katil Fedai Varan'a destek vererek, "Benim eşimin sonu da böyle olacak. Bir kadın ölüyorsa hak etmiştir" yazan S. Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alınıp ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmişti.