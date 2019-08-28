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Emine Bulut cinayeti protesto edildi

Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının yanında öldürülmesi, Batman'da kınandı.

28.08.2019 13:28 Emine Bulut cinayeti protesto edildi
Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının yanında öldürülmesi, Batman'da kınandı.
Batman Barosu önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Batman Barosu Kadın Hakları Merkez Başkanı Neşe Erpolat, son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine değinerek, şöyle konuştu:
"Bizler bu ülkede kadınların ölmemesi için, şiddet görmemesi için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz ve susmayacağız. Yaşanan bu vahşi saldırıları lanetliyoruz. Katillerin en ağır ceza ile cezalandırılması, kadın cinayetlerini besleyen ceza indirimlerini almaması için davanın takipçisi olacağımızı bildiriyor, öldürülen tüm kadınların ailelerine ve yakınlarına tekrar başsağlığı diliyoruz."

Emine Bulut, Kırıkkale, Batman, Güncel

Kaynak: AA

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