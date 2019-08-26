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Emine Bulut cinayetine tepki

CHP Karaman İl Kadın Kolları üyeleri, Kırıkkale'de Emine Bulut'un ayrıldığı eşi tarafından hunharca öldürülmesini ve kadına yönelik şiddeti protesto etti.

26.08.2019 15:00 Emine Bulut cinayetine tepki
CHP Karaman İl Kadın Kolları üyeleri, Kırıkkale'de Emine Bulut'un ayrıldığı eşi tarafından hunharca öldürülmesini ve kadına yönelik şiddeti protesto etti.
Cumhuriyet Parkında düzenlenen eylemde konuşan CHP Karaman Kadın Kolları İl Başkanı Gülsen Kayserilioğlu, Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor olduğuna, her gün korkunç örneklerle tanık olduklarını söyledi.
Her gün onlarca kadının erkek şiddetine maruz kaldığını ifade eden Kayserilioğlu, şunları kaydetti:

"Yetmiyor, katilin ceza alması için mücadele etmemiz lazım. Çünkü bu ülkede kadın katili erkeklerin ceza alması için mücadele etmek gerekiyor. Çünkü bu ülkede adalet de erkek. Bilinsin ki, kimse bu cinayetten kendini aklayamaz. Kadın düşmanı politikalarla her gün karşımıza çıkanlar, hakim karşısına jilet gibi takım elbisesiyle çıktığı için kadın katillerine iyi hal indirimi uygulayanlar, kadınları korumayan, haklarımıza saldıranlar bu cinayete ortaktır."
Eyleme CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Emine Bulut, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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