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Emine Bulut cinayetine tepki için sokakta sahne aldılar

Diyarbakır'da bir grup genç, Emine Bulut cinayetine tepki göstermek için tiyatro oyunu sahneleyip şarkı söyledi.

25.08.2019 13:03 Emine Bulut cinayetine tepki için sokakta sahne aldılar
Diyarbakır'da bir grup genç, Emine Bulut cinayetine tepki göstermek için tiyatro oyunu sahneleyip şarkı söyledi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Sanat Sokak'ta dün gece, Emine Bulut cinayeti heykel performansı ile sahnelendi. Kadın, insan, çocuk, hayvan, ağaç cinayetlerine ve şiddete tepki çekmek için sokakta sahne alan Çocuklar Üşümesin Yardım Platformu ve Bilinç6uçuk Tiyatro Topluluğu, toplumsal sıkıntıları ve acıları konu alarak insanları bilinçlendirmek amacıyla tiyatro gösterisi sergiledi. Oyun sonrası izleyicilere seslenen Gülçin Sevinç, cinayet ve tecavüze karşı dimdik duracaklarını belirtti. Sevinç, "Kadın, insan, çocuk, hayvan, ağaç olarak ölmek istemiyoruz. Çocuklar Üşümesin Yardım Platformu ve Bilinç6uçuk Tiyatro Topluluğu olarak cinayet ve tecavüzlere karşı dimdik duracağız. Sanatımızı alıp, isyanımızı sokaklara taşıyacağız. Her zaman bas bas bağırıp kadın, insan, çocuk, hayvan, ağaç cinayetlerine ve şiddete hayır diyeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından sahnelenen oyun, çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlanarak desteklendi. - DİYARBAKIR

Emine Bulut, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: İHA

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