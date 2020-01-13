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Emine Bulut gibi ölmek istemeyen kadına nefes aldıracak haber

Gaziantep Valiliği şiddet gördüğü kocasından boşanma kararı alan ve Emine Bulut gibi ölmek istemediğini söyleyen kadın ile ilgili yaptığı açıklamada, "Elektronik kelepçe uygulaması bitiminde gerekli önlemler yetkili makamlar tarafından tekrar değerlendirilecektir" denildi.

13.01.2020 09:53 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:58Emine Bulut gibi ölmek istemeyen kadına nefes aldıracak haber
Valiliği şiddet gördüğü kocasından boşanma kararı alan ve Emine Bulut gibi ölmek istemediğini söyleyen kadın ile ilgili yaptığı açıklamada, "Elektronik kelepçe uygulaması bitiminde gerekli önlemler yetkili makamlar tarafından tekrar değerlendirilecektir" denildi.

Gaziantep'te yaşayan E.B., şiddetli geçimsizlik ve ilk eşinden olan çocuklarına uygunsuz hareketlerde bulunduğu için 4 yıllık kocası boşanma kararı almış, bu kararın ardından ise eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini ileri sürmüştü. 1. Aile Mahkemesi tarafından kocası hakkında elektronik kelepçe uygulanan E.B.'nin avukatı kararın yaklaşık 2 hafta sonra biteceğini hatırlatarak, yardım istemişti.

Haberin kamuoyuna yansıması üzerine ise harekete geçen Gaziantep Valiliği kadına nefes aldıracak bir açıklamada bulundu. Valilik açıklamasında, "E.B. adlı kadının eşinden şiddet gördüğüne yönelik basında yer alan haberlere ilişkin yapılan incelemede, bahse konu kadın hakkında koruyucu ve önleyici tedbirlerin alındığı, akabinde Gaziantep 1.Aile Mahkemesi tarafından 3 ay süreli elektronik kelepçe uygulaması yapıldığı anlaşılmıştır. Konu, kolluk kuvvetleri tarafından takip edilmekte olup, elektronik kelepçe uygulaması bitiminde gerekli önlemler yetkili makamlar tarafından tekrar değerlendirilecektir" denildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Valiliği, Emine Bulut, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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