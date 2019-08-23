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Beşiktaşlı taraftarlar Göztepe maçında "Kadına uzanan eller kırılsın" tezahüratında bulundu

Beşiktaş-Göztepe maçında eski eşi tarafından katledilen Emine Bulut unutulmadı. Taraftarlar bir dakikalık sessizliğin ardından, "Kadına uzanan eller kırılsın" tezahüratında bulundu.

23.08.2019 20:38
Beşiktaşlı taraftarlar Göztepe maçında

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanan maçta, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut unutulmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in görüşmesi sonrası alınan karar gereği, karşılaşma 1 dakika geç başladı.

FUTBOLCULAR SİYAH PANKARTLA ÇIKTI

Beşiktaş ve Göztepeli oyuncular ile maçın hakem üçlüsü, alınan karardan dolayı sahaya siyah pankartla çıktı. Başlama düdüğü öncesi Bulut için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

"KADINA UZANAN ELLER KIRILSIN"

Her iki takımın taraftarları Emine Bulut cinayetine tepki gösterdi. Vodafone Park'ta maçı izlemeye gelen her iki takımın taraftarları, "Kadına uzanan eller kırılsın" tezahüratı yaparken, Beşiktaş tribünlerinde Emine Bulut'un isminin yazılı olduğu "Anne lütfen ölme" pankartı yer aldı.

Beşiktaşlı taraftarlar Göztepe maçında

Emine Bulut, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR (4)
ASLI: SEVİYORUM SENİ BEŞİKTAŞ TÜRKİYENİN EN ÇAĞDAŞ EN LAİK TAKIMISIN EN EĞİTİMLİ TARAFTAR SENDE.
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KRAL: bende seni
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MEMLEKETİM: Kadin olunda eller kirilsin. Kadinin ne isi var futbol macinda?
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ASLI: BU DÜNYAYA YOBAZ GELMİŞSİN BİRAZ KİTAP OKUDA UFKUN AÇILSIN YOBAZ ÖLME KADINLARI EVE HAPİS EDEMESSİNİZ.
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