Emine Bulut'u öldüren eski eşe müebbet hapis (2)- Yeniden

KIRIKKALE'de eski eşi Emine Bulut'u (38),10 yaşındaki kızı F.B.V.'nin gözü önünde bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Fedai Varan (43), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

18 Ağustos'ta kent merkezinde saat 18.30 sıralarında lokantada meydana gelen olayda Emine Bulut, Makine ve Kimya Endüstrisi'nde güvenlik görevlisi olan 6 yıl önce boşandığı Fedai Varan tarafından, kızı F.B.V.'nin gözü önünde bıçaklandı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ölmek istemiyorum' diye feryat ederken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açtı. Olayın ardından kaçan Fedai Varan, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Fedai Varan'ın, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Fedai Varan ile Emine Bulut'un ailesi, davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 81 ilden baro temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşuları ve kadın dernekleri temsilcileri katıldı. F.B.V. ise duruşmaya getirilmedi. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan kadın derneklerinin temsilcileri, açıklama yaptı. Duruşmada Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut, torunu F.B.V'nin velayetini almak için vasi tayin edilmesini istedi.

SANIK AVUKATINDAN 5 TALEP

Sanık avukatı Ersoy Aytaç, kovuşturmanın genişletilmesini isteyerek, kadın örgütlerinin davaya dahil edilmesi, dosya içeriğinin dijital verilerle birlikte sivil toplum kuruluşları ile paylaşılması, sanığın sorgusundan sonra ilk celse dinlenen tanıkların tekrar dinlenmesi, F.B.V'ye uzman eşliğinde soru sorma ve Emine Bulut'un öldürüldüğü gün saat 14.00 sıralarında gittiği Kırıkkale Cumhuriyet Polis Merkezi'ndeki 4 polisin tanık olarak dinlenmesi talebinde bulundu.

TUTANAK CİNAYETTEN SONRA

Söz konusu polisler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını da belirten Aytaç, "Polis merkezinde tutulan tutanakta Emine Bulut'un 11 yaşlarında bir kız çocuğu ile emniyete geldiği, Emine Bulut'un kızı 3 aylıkken eşinden boşandığı, eşi ile tartıştığı, kendisine küfürlü mesajlar gönderdiğini söylediği yer alıyor. Emine Bulut'un, mesajları kızının yanında polislere göstermeyeceğini söylemesi üzerine genç kadının gruplar amiri ile teşhis odasına geçerek burada mesajları gösterdiği, tahmini 10-15 dakika sonra camdan bakarak onu takipte olan boşandığı eşinin gitmiş olduğunu düşünerek polis merkezinden ayrıldığı belirtiliyor. Tutanak saati 15.00. Muhtemelen bu tutanak Emine Bulut karakoldan ayrıldıktan sonra tutulmuştur. Ancak ne zaman tutulduğu hiçbir zaman ispat edilemeyecek. Cinayetten sonra dahi tutulmuş olabilir" dedi. Öte yandan, 4 polis hakkında idari soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.

Sanık Fedai Varan, "Taleplerimiz karşılanırsa konuşacağım" dedi.

'BAŞKA TÜRLÜ ACIMIZ DİNMEZ'

Müşteki avukatları, sanık avukatının taleplerinin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu söyleyerek taleplerin reddedilmesini istedi. Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut, sanığın en ağır ceza ile cezalandırılmasını isteyerek, "Başka türlü bizim acımız dinmez" dedi.

AVUKAT TAHRİK İNDİRİMİ TALEP ETTİ

Sanık avukatı Ersoy Aytaç, savcının mütalaasında sanığın 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan cezalandırılması talebine karşı, mobese görüntülerine göre cinayetin tasarlayarak canavarca bir hisle gerçekleşmediğini ve Emine Bulut'un çocuğun velayetini kötüye kullanıp, sanığın kızıyla görüşmesine engel olduğunu iddia ederek tahrik indirimi yapılmasını istedi. Avukat ayrıca Emine Bulut'un mobese görüntüsü çözümlemesine göre sanığa dönüp bir şeyler söylediğini, muhtemelen hakaret ettiğini iddia ederek 'hakaret' indirimi uygulanmasını da talep etti. Avukat, sanığın duruşmalardaki tavırları nedeniyle 'kravat indirimi' de isteyerek, "Biz katili ya da eylemi savunmuyoruz. Katilin yargılama husunda kaynaklanan haklarını savunuyoruz. Bir kadın cinayeti yargılaması yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

SANIK: ADİL YARGILANMIYORUM

Mahkeme Başkanının son sözünü sorduğu sanık Fedai Varan "Adil yargılanmıyorum. Susma hakkımı kullanıyorum" dedi.

ÖMÜR BOYU HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Fedai Varan'ın eylemini 'kasten adam öldürme' kapsamında değerlendirip, TCK'nın 81'inci maddesi gereği ömür boyu hapis cezasına hükmederken, indirim taleplerini reddetti. Emine Bulut'un yakınları, karara tepki göstererek salonda sanığın üzerine yürüdü ve arbede yaşandı. Araya giren güvenlik görevlileri sanığı salondan çıkardı.

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Haber: Nursima ÖZONUR-Muhammet BAYRAM-Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,