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Emine Bulut'un annesinin sözleri, salondakileri hüngür hüngür ağlattı

Kocası tarafından öldürülen Emine Bulut'un annesinin mahkeme salonundaki "Allah'tan korkmaz; yaralı koyaydın hiç olmazsa, ben bakardım ölene kadar kızıma" şeklindeki sözleri salondakileri ağlattı.

09.10.2019 13:20

Kırıkkale'de geçen 18 Ağustos'ta kent merkezinde lokantada meydana gelen olayda Emine Bulut, Makine ve Kimya Endüstrisi'nde güvenlik görevlisi olan 6 yıl önce boşandığı Fedai Varan (43) tarafından, kızı F.B.V.'nin gözü önünde bıçaklandı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ölmek istemiyorum' diye feryat ederken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açtı. Olayın ardından kaçan Fedai Varan, polis tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EMİNE BULUT'UN ANNE VE BABASI KATİLİ GÖRÜNCE FENALAŞTI

Sanık Fedai Varan, tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nden, duruşma salonuna 09.00'da getirildi. Duruşma salonunda bekleyen Emine Bulut'un anne ve babası, sanığı görünce fenalaştı. Annesi gözlerinin önünde öldürülen F.B.V., güvenlik gerekçesiyle duruşma salonuna getirilmedi. Küçük kız, adliyede farklı bir odadan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

"FEDAİ BENİ ARADI 'KIZINI KESTİM' DEDİ"

Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut, torunu için kızının barışmasını istediğini anlatarak, "Torunum 'babasız büyümesin' diye barışmalarını istedik. Evine gidiyordum, elektrik parasına kadar ben yatırdım. Çcuğuna bir litre süt almış mı? 9 sene boyunca hiç bilmedi kızını. 2017 yılında ikinci kez evlendi kızım. Rahat vermedi kızıma, rahatsız etti. Çocuk görüşmek istemiyordu artık babasıyla. Olay günü kızımı ve torunumu bıraktım. Sonra Fedai beni aradı, 'kızını kestim, sülaleni kurutacağım' dedi. Bir baba, 10 yaşındaki kızının önünde annesini öldürdü, buna ne diyeceğiz?" dedi.

"YARALI KOYSAYDIN, BEN BAKARDIM ÖLENE KADAR KIZIMA"

Gözyaşları içinde konuşan anne Fadime Bulut da "Torunum konuşmuyordu babasıyla, konuşmak istemiyordu. 9 sene sonra nasıl diyecek 'ben senin babanım' diye. Kız 'yapma' deyince itmiş onu. Her zaman telefonlarda ağlatıyordu kızımı. Torunum, 'annemi dolmuştun indirdi, oraya ittirdi' diyor. 'Babayım' demeye utan. Torunum seni unutmayacak bundan sonra. Asılmasını istiyorum, onun anası da yaşasın benim yaşadığımı. Hiç olmazsa yaralı koysaydın. Torunum olaydan sonra bana konuştu; 'Anneanne dolmuşta kimse yoktu, 3 kişiydik'. dedi. Arkadan tutmuş çekmiş kolundan, içeri sokmuş. Seyretmişler. Hiç mi el insaf yoktu? Sandalyeyi kafasına vursalardı. 'Ben ambulans çağırın, yardım edin diye bağırıyordum; ama kamera çekiyorlardı anneanne' dedi. Allah'tan korkmaz; yaralı koyaydın hiç olmazsa, ben bakardım ölene kadar kızıma. Sen nasıl uyku uyuyorsun? Benim kızım erkek gibiydi, hasta bakıcılığı yapıyordu. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Bulut çiftinin ifadesi sırasında salonda bulunanlar gözyaşlarını tutamadı.

Emine Bulut'un annesinin sözleri, salondakileri hüngür hüngür ağlattı

Emine Bulut, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(19)
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:Yok arkadaş adam kaldırıp kesiyor katlediyor bıçak araç üstü avadanlık gerekli görülüyor. kanunlar sanki suçluyu koruyor yarın hapisten izinli tatile gönderilir arkada kalanlarıda keserse şaşman ekmek elden yatak barınak devletten otel gibi gez gel yat oh
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CEM:kıravat takmamış mı bizim hakimler hemen arar onu indirim yapmak için
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ENDE SEMA NUR:Adaletin Zerresi Kaldiysa Bu Adama Bir Daha Gun Yüzü Gostermezsiniz Geberene Kadar Lağım Fareleri Gibi Yaşasın Yoksa Mahseriniz Bu Katille Olsun Ins
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ADANALI:ULAN ADALET BIRAKIN HALKA NE VAR Bİ İLK GERÇEKLEŞTİRİN HALKIN ELİNE VERİN
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MAHİR SÖYLER:Yahu insanlık ölmediyse bu yaratık ölmeli. Bu kadar basit. . . . .
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BRONZBOMBER:6 YIL HAPİS VERİRLER İYİ HALDEN DE 3 YILDA ÇIKAR SONRA DEVLET MEMURU OLUR.
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;:-:;:TAKIM ELBISE GIYIP GRAVAT TAKARSA VE MAZLUM DURARAK PISMAN OLDUGUNU SÖYLERSE (NASIL ANLASILIYORSA ) IYI HAL INDIRIMI ALIR HELE HATTA KITABINA UYDURULUR DENETIMLI SERBESTLIK ILE BIR KAC AY ICINDE TEKRAR SOKAGA BILE SALINABILIR
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4 0
HH:BOŞ YAPMA ÖMÜR BOYU MÜEBBET YER
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ZARİF:çok doğru diyorsun ama hapishanede onu öperler gibi.
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HAKANK:Cezaevindeki arkadaşlar gerekeni yaparlar umarım ve allahtan dilerim. . . .
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