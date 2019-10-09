Emine bulut'u öldüren eski eşi, hakim karşısında (5)

SANIK AVUKATI SÜRE İSTEDİ

Duruşmada diğer tanıkların dinlenmesinin ardından sanık avukatı Ersoy Aytaç, savunma yapmak için süre istediğini tekrarlayarak, "2 hafta ertelemenin kimseye zararı olmayacak. Bekir Bulut'un dediklerini duyduk. Bu, aile içi şiddet dosyasıdır. Bunun dışında verilen karar müvekkile yönelen toplumsal linci meşrulaştırır. Yargılama süreci sonuna kadar her soruda müvekkil susma hakkını kullanacak. Bir tek savunma hakkımız var. Savunma yapalım; ama o görüntüleri incelememiz lazım" dedi.

Emine Bulut'un ailesinin avukatı Turgay Özcan ise "Sanık cinayeti işledikten sonra Facebook hesabında 'katlettim, kahpelik yapıyor' yazıyor, katlediyor ve hiçbir pişmanlık ortaya koymuyor" dedi.

SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Savcı mütalaasında, sanık Fedai Varan'ın, 'canavaca hisle kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca, Emine Bulut'un tahrik edici bir fiilinin bulunmaması nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulanmamasını ve olayın işleniş biçiminden dolayı takdiri indirimin uygulanmamasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık avukatına savunma yapması için süre verilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 21 Ekim'e erteledi.

