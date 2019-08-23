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Emine Bulut'u öldüren Fedai Baran'dan kan donduran sözler: Hayvan kestim

Emine Bulut'u canice öldüren Fedai Baran'ın, cinayeti işledikten sonra bindiği takside kıyafetlerindeki kanın sorulması üzerine, sakin bir tavırla "Hayvan kestim" dediği ortaya çıktı.

23.08.2019 15:45
Emine Bulut'u öldüren Fedai Baran'dan kan donduran sözler: Hayvan kestim

Kırıkkale'de boşandığı eşini 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai Baran'ın olayın ardından sakin tavırlar sergilediği ve kan donduran ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Katil koca Fedai Baran, çocuğunu görmek istediğini söyleyerek, Emine Bulut ile gündüz saatlerinde bir kafede buluştu. Burada yemek yiyen Fedai Baran ve Emine Bulut, daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emine Bulut taksiye binerek kaçmak istedi. Ancak Fedai Baran tarafından taksiden indirildi. Daha sonra 100 metre ilerideki bir dönerciye giren kadının peşinden katil koca da geldi. Fedai Baran, dönerciden de kaçmak isteyen Emine Bulut'u saçlarından yakalayarak boğazından bıçakladı.

FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Kırıkkale'de, eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38) son görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" feryadı ile yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diye ağlaması yürekleri dağladı.

"HAYVAN KESTİM"

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, cinayetin ardından dükkandan çıkan Fedai Baran'ın, "Bu k.hpeyi ben öldürdüm" dediği öğrenildi. 250 metre yürüdükten sonra bir taksiye binen katil koca, taksicinin üzerindeki kanı sorması üzerine sakin bir mizaçla "Hayvan kestim" cevabını verdiği bildirildi.

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Emine Bulut'u öldüren Fedai Baran'dan kan donduran sözler: Hayvan kestim

Emine Bulut, Kırıkkale, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: Haberturk.com

YORUMLAR (63)
KALPTEN KALBE: Allahın verdiği Can emanettir ve sahibi allahtır allahtan başka kimse alamaz cana kıyan vahşiler çok fena cezalarını çekecekler hem bu dünyada hem öteki sonsuz ahirette
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HACI AMCA: Resme dikkat ederseniz yüzü şeytan silüetini almış zaten cehennemi zümerra. . .
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KIZGIN,,: bu gibilere acilen idam sorgu bile yooookk
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TC: Bazi yapilan yorumlar cok cirkin ayip be bir Anne cocugunun gozu önunde öldurülüyor sizin yaptiginiz yoruma bak sizede o serefsiz cani kadar canisiniz bu adamin idam olmasi olmaz her yasadigi gun aci cektirecen her gun öldürecen o serefsizi beni öldürün diye o yalvaracak serefsiz adi
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ADINIZI YAZIN: allah belanı versin senin
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İBRAHİM: allah kabül etsin . kurbanini. diger hayvanlar tikkat etsin
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6.FİLO: İBRAHİM Sana beddua etmiyorum. seni Allah'' a havale ediyorum.
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İBRAHİM: İBRAHİM İSMİNİ KİRLETME CANİ RUHLU. KADINA ALLAH RAHMET EYLESİN
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SEN INSANMIYDIN: ınsan
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ÖZZZZ: allahın cahili beyin yoksunu bos bos konusma mılletın asabını bozma
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