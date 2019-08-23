Emine Bulut'u öldüren Fedai Baran'dan kan donduran sözler: Hayvan kestim

Kırıkkale'de boşandığı eşini 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai Baran'ın olayın ardından sakin tavırlar sergilediği ve kan donduran ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Katil koca Fedai Baran, çocuğunu görmek istediğini söyleyerek, Emine Bulut ile gündüz saatlerinde bir kafede buluştu. Burada yemek yiyen Fedai Baran ve Emine Bulut, daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emine Bulut taksiye binerek kaçmak istedi. Ancak Fedai Baran tarafından taksiden indirildi. Daha sonra 100 metre ilerideki bir dönerciye giren kadının peşinden katil koca da geldi. Fedai Baran, dönerciden de kaçmak isteyen Emine Bulut'u saçlarından yakalayarak boğazından bıçakladı.

FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Kırıkkale'de, eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38) son görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" feryadı ile yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diye ağlaması yürekleri dağladı.

"HAYVAN KESTİM"

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, cinayetin ardından dükkandan çıkan Fedai Baran'ın, "Bu k.hpeyi ben öldürdüm" dediği öğrenildi. 250 metre yürüdükten sonra bir taksiye binen katil koca, taksicinin üzerindeki kanı sorması üzerine sakin bir mizaçla "Hayvan kestim" cevabını verdiği bildirildi.