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Emine Bulut'un annesi isyan etti: Çocuk 'ambulans çağırın' diyor, onlar çekim yapıyor

Eski kocası tarafından 10 yaşındaki çocuğunun yanında katledilen Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut, torununun 'ambulans çağırın' demesine rağmen çekim yapmaya devam edenlere isyan etti: Yazıklar olsun onlara!

25.08.2019 10:43
Emine Bulut'un annesi isyan etti: Çocuk 'ambulans çağırın' diyor, onlar çekim yapıyor

Tüm Türkiye'yi sarsan Emine Bulut cinayetinin yankıları sürüyor. Emine Bulut'un Kırıkkale'de yaşayan annesi Fadime Bulut, kendisine yapılan ziyarette olay anını anlatırken, video çekenlere tepki gösterdi: Torunum 'ambulans çağırın' diyor, onlar video çekiyor. Yazıklar olsun onlara!

ACILI ANNE GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Olay anını anlatırken gözyaşlarına boğulan anne Fadime Bulut, "Bu çekimi yapıyor eli tutuyor da o çocuk orada çırpınırken nasıl oluyor da onlar bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor. Oradakiler hiçbir şey alıp atmadı kafasına. Benim 4 çocuğum var onlar oraya girerdi. Onların da anası, babası ailesi var. Yazıklar olsun onlara. Issız yer olsaydı tamam da en kalabalık yer. Kadınlar böyle kesilip kesilip de atılmasın. Oradaki mahkumlar da gerekeni yapar inşallah. Bir babalık duygusu yaşamış 10 sene sonra da nasıl gelmiş de annesini böyle etmiş. Ambulans arayın diyor 10 yaşındaki çocuk. Bunlar çekim yapıyor. Anneanne diyor 'onlar çekim yapıyor' diyor. Ben diyorum ambulans arayın. Bekir'in telefon eline geçmiş teyzesini aramış" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de 18 Ağustos tarihinde eski kocası tarafından buluştuğu bir kafede boğazı kesilerek katledilen Emine Bulut cinayeti, 23 Ağustos'ta olay anının görüntülerinin internete sızmasıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Görüntülerde Emine Bulut'un küçük kızı 'Anne lütfen ölme' diyerek ağlarken, Emine Bulut'un 'Ölmek istemiyorum' haykırışı tüm Türkiye'nin yüreğini sızlatmıştı.

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Emine Bulut'un annesi isyan etti: Çocuk 'ambulans çağırın' diyor, onlar çekim yapıyor

Emine Bulut, Kırıkkale, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (7)
KADİN: Valla kusura bakmayin ama hemen baskasina sucu vereceginize neden kiziniza sahip cikmadiniz?? Magdem eski kocasi bukadar kötü biri neden tekrar birlestirdiniz??? Isin kolayi bu cünkü
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XXXXXXXXX: teyze Allah sabirlar versin basiniz sag olsun ben yurt disinda yasiyorum her yil oldugu gibi bu yil da yillik iznimi memleketimde türkiyemde gecirdim ve sunu gördüm ki toblumda ne saygi ne birbirini hakini saygi trafikte saygisizlik insanimizda tahammülsüzlük almis basini gitmis malasef o yardim sever vatandas gitmis yerine agrasif her degerimiz kaybolmaya baslamis siz haklisiniz isyaninizda orada kac kisi var biride o canini ayagina bir celme atamiyor
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SOCARRALP: 4yil olmus bosanali sen neden opislikle kafeye gidiyorsun neden cocugunnu gormek istiyirsa ver kapidan yada baskasiyla gonder.cok buyuk hata .
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İSİMSİZ: Herkes o cekim yapani elestiriyor ama o goruntuleri sosyal mediada paylasmasaydi bu olay bukadar yankilanmazdi kinsenin haberi bile olmazdi orda hic kimsenin yapcak biseyi yoktu bence Kim tanimadigi biri icin kendini olume atar kim
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ADINI YAZ Y: Canım teyzeciğim. öncelikle kızınıza ALLAH rahmet eylesin der sizede başsağlığı dilerim. . haklısınız isyan etmekle.
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İNSAN: ALLAH SABIR VERSİN
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BUROŞ: Haklısın teyze yazıklâr olsun kelimesi bile az o vurdum duymaz kendini bilmezlere 112 yi aramak çok ağır gelmiş onlara
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