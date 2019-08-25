Emine Bulut'un annesi isyan etti: Çocuk 'ambulans çağırın' diyor, onlar çekim yapıyor

Tüm Türkiye'yi sarsan Emine Bulut cinayetinin yankıları sürüyor. Emine Bulut'un Kırıkkale'de yaşayan annesi Fadime Bulut, kendisine yapılan ziyarette olay anını anlatırken, video çekenlere tepki gösterdi: Torunum 'ambulans çağırın' diyor, onlar video çekiyor. Yazıklar olsun onlara!

ACILI ANNE GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Olay anını anlatırken gözyaşlarına boğulan anne Fadime Bulut, "Bu çekimi yapıyor eli tutuyor da o çocuk orada çırpınırken nasıl oluyor da onlar bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor. Oradakiler hiçbir şey alıp atmadı kafasına. Benim 4 çocuğum var onlar oraya girerdi. Onların da anası, babası ailesi var. Yazıklar olsun onlara. Issız yer olsaydı tamam da en kalabalık yer. Kadınlar böyle kesilip kesilip de atılmasın. Oradaki mahkumlar da gerekeni yapar inşallah. Bir babalık duygusu yaşamış 10 sene sonra da nasıl gelmiş de annesini böyle etmiş. Ambulans arayın diyor 10 yaşındaki çocuk. Bunlar çekim yapıyor. Anneanne diyor 'onlar çekim yapıyor' diyor. Ben diyorum ambulans arayın. Bekir'in telefon eline geçmiş teyzesini aramış" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de 18 Ağustos tarihinde eski kocası tarafından buluştuğu bir kafede boğazı kesilerek katledilen Emine Bulut cinayeti, 23 Ağustos'ta olay anının görüntülerinin internete sızmasıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Görüntülerde Emine Bulut'un küçük kızı 'Anne lütfen ölme' diyerek ağlarken, Emine Bulut'un 'Ölmek istemiyorum' haykırışı tüm Türkiye'nin yüreğini sızlatmıştı.