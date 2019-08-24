Emine Bulut'un annesi isyan etti: Yavrum "Ölmek istemiyorum" demiş, müdahale edecek hiç mi kimse yoktu?

Eski eşi tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un son nefesinde "Ölmek istemiyorum" diye haykırması, kızının da "Ölme anne" diye ağlaması Türkiye'yi yaraladı. Küçük kız psikolog gözetimine alındı. Milliyet'e konuşan acılı aile fertleri, katil zanlısının sürekli tehdit ettiği Emine Bulut'u öldürmek için bıçakla gezdiğini söyledi. Emine Bulut'un annesi, "Kızımı niye korumadılar?" diye feryat etti.

NE OLDU?

Kırıkkale'de 38 yaşındaki bir çocuk annesi Emine Bulut 18 Ağustos'ta, eski eşi Fedai Varan (43) tarafından kızlarının gözü önünde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Emine Bulut'un bıçaklanmasının ardından son nefesinde "Ölmek istemiyorum" diye haykırması, 10 yaşındaki kızının da "Anne ne olursun ölme" yakarışı Türkiye'yi sarstı. Bulut'un eşi tarafından sürekli tehdit edildiğini söyleyen ağabeyi Feyyaz Bulut, kardeşinin öldüğü gün de Fedai Varan'dan şikayetçi olduğunu belirtti.

"CİNAYETİ PLANLADI"

Bir diğer kardeş Kazım Bulut da şunları söyledi:

"Fedai Varan o gün ablamı aramış. Görüşmek istemiş. Sonra sokakta karşılaşmışlar. Aralarında tartışma çıkmış. 'Konuşalım' diyerek ablamı ve çocuğu olayın yaşandığı yere götürmüş. Sonra olay olmuş, kimse müdahale etmemiş. Zaten 4-5 aydır bu işi kuruyormuş. Belinde sürekli ekmek bıçağıyla geziyormuş, 'Ağabeylerini, babanı öldüreceğim' diyormuş. Ablamı bıçakladıktan sonra babamı aramış, 'Seni de öldüreceğim' demiş. Sonra zaten yakalandı. Çocuk 4 yaşına geldiğinde, 'Annesiz, babasız büyümesin' diye onları biz barıştırdık, ablam 4-5 ay denedi ama bu pislikten kurtulamadı. Bunlara insan denilmez. Böyle karaktersizler ancak idamla yargılanır. Bunların hakkı idam. Bu adam ne ceza alırsa alsın yarın bir gün bir af çıkar, dışarıda. Çocuğunu ne zaman isterse görüyordu ama senede 5 defa ancak. Çünkü istemiyordu. Çocuk hiçbir zaman ona 'baba' demedi zaten."

Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut da kızının öldürülmesine isyan edip şunları anlattı: "Kızım bu caniden ilk ayrılıp yanımıza geldiğinde birkaç yıl bekledi. Resmi olarak boşanmadı. Hep umut ettik barışsınlar diye ama baktık olmuyor, boşandılar. Boşandıktan sonra da bu adam hep kızını gördü. Bir sıkıntı çıkarmadık. Ama bu cani kızımı tehdit ediyormuş. Kızımın hep gizli gizli ağladığını duyuyordum. Sonra öğrendim ki tehdit edildiği için ağlıyormuş, babası kanser olduğu için bu durumu babasına söylemek istemiyordu."

"KİMSE DUYMADI MI YAVRUMUN SESİNİ"

Fadime Bulut, "Hani kadınların hakları, kadınları kesip kesip atıyorlar. Ben şuna da üzülüyorum, orada müdahale edecek hiç mi bir Allah'ın kulu, merhametli kimse yoktu. Benim çocuğum'Ölmek istemiyorum' demiş, kimse duymadı mı yavrumun sesini? Çocuğunun yanında bir baba nasıl bunu yapar? Biz şimdi torunumun yanında hiçbir şey konuşamıyoruz, ağlamamaya çalışıyorum. Torunum bana, 'Anneanne ağlama' diyor. Allah bu acıları kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

PSİKOLOG GÖZETİMİNDE

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıküçük kızın psikolog gözetimine alındığını duyurdu. Bakanlık ayrıca, cinayeti gerçekleştiren kişinin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacağını da açıkladı.

İDDİANAME



Kırıkkale Cumhuriyet Bassavcılığı tarafından Emine Bulut'u öldüren eski eşi Fedai Varan hakkında "canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan iddianame düzenlendi. Başsavcılık, olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere erişim ve yayın yasağı getirildiğini bildirdi. Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Fedai Varan'ın Emine Bulut'a "Gider paşa gibi yatarım Emine hiç sıkıntı değil, ne olacaksa olsun gider yatarım" diye mesaj attığı bilgisine yer verildi. Öte yandan başlatılan soruşturma kapsamında Emine Bulut'un öldürülmesine ilişkin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çeken 19 yaşındaki B.Y.'nin gözaltına alındığı bildirildi.