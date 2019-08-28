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Emine Bulut'un katil zanlısı 9 Ekim'de yargılanacak

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u öldüren F.V'nin yargılanmasına Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Ekim'de başlanacak.

28.08.2019 12:18
Emine Bulut'un katil zanlısı 9 Ekim'de yargılanacak

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u öldüren F.V'nin yargılanmasına Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Ekim'de başlanacak.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının, cinayet zanlısı F.V. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianameyi kabul eden Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma tarihini 9 Ekim olarak belirledi.

BİRÇOK AVUKAT DAVAYA MÜDAHİL OLMAK İSTİYOR

Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca F.V. için görevlendirilen Kırıkkale Barosu'na kayıtlı avukatların görevi reddettiği, il dışından da birçok avukatın davaya müdahil olmak için başvuru yaptığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

F.V. (43), 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki bir lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan F.V. ise Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının, cinayet zanlısı F.V. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

F.V, tutuklu bulunduğu Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti.

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Emine Bulut'un katil zanlısı 9 Ekim'de yargılanacak

Emine Bulut, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA

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