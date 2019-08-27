Emine Bulut'un kızı için konser verecek olan Zeynep Bastık'a ünlü isimlerden destek geldi

Zeynep Bastık, 28 Ağustos Çarşamba günü Çeşme Amfi Tiyatrosu'nda düzenleyeceği konserini "Emine Bulut Destek Konseri" şeklinde değiştirerek; konser gelirini Bulut'un kızının psikolojik desteği ve eğitim masrafları için bağışlayacağını duyurdu. Bastık'ın bu anlamlı konserine ünlü isimlerden de destek gecikmedi.

"HERKESLE SAHNEMİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

Sanatçı dostlarından konsere katılarak destek olmalarını rica eden Bastık, "Destek olmak isteyen olursa herkesi sahnemi paylaşmaya bekliyorum. Ne kadar büyürsek, ne kadar destek toplarsak, kaç kişiye ulaşırsak o kadar iyi. Çeşme Belediyesi ve devlet yetkililerinden de konserden kabul ederlerse bu seferlik kira/ kesinti yapmamalarını rica ediyoruz" diyerek çağrı yaptı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK GECİKMEDİ

Bastık'ın çağrısına yanıt veren sanatçılar; Anıl Piyancı, Aybüke Albere, Berkay, Can Ozan, Ceylan Ertem, Fikri Karayel, Grogi, Jabbar, Kalben, Nev, Oğuzhan Koç, Reynmen ve Yase konsere katılıp şarkı söyleyeceklerini duyurdu. Biletix komisyon hizmetini; Çeşme Belediyesi de kirayı geri iade edeceğini Bastık'a iletti.

TÜM GELİR BULUT AİLESİNE İLETİLECEK

Açılışın Zeynep Bastık tarafından yapılacağı ve ismi açıklanan sanatçılar dışında diğer sürpriz konukların da katılacağı 'Emine Bulut Destek Konseri'nde sağlanan bilet satış gelirinin Bulut ailesine iletilmesi planlanıyor. Bastık ve ekibi, gelemeyecek olanların bile 1 bilet alarak Bulut'a destek olmasını bekliyor.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de yaşanan eski eş dehşeti Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Eski eşi tarafından kızının gözü önünde bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüleri sosyal medyada yeniden yayılırken, Bulut'un bıçaklanmasının hemen ardından sarf ettiği "Ölmek istemiyorum" sözü ise yürekleri dağladı. Annesi gözleri önünce can veren 10 yaşındaki kız çocuğunun "anne ne olur ölme" sözleri tüm Türkiye'yi yasa boğdu.