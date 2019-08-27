Haberler» Güncel» Haber

Emine Bulut'un kızı için konser verecek olan Zeynep Bastık'a ünlü isimlerden destek geldi

Aralarında Oğuzhan Koç, Reynmen ve Ceylan Ertem gibi isimlerin bulunduğu ünlüler, gelirini Emine Bulut'un kızına vermek için konser düzenleyen Zeynep Bastık'a destek oldu. Şarkıcılar, Bastık'ın konserinde sahne alacak.

27.08.2019 09:06
Emine Bulut'un kızı için konser verecek olan Zeynep Bastık'a ünlü isimlerden destek geldi

Zeynep Bastık, 28 Ağustos Çarşamba günü Çeşme Amfi Tiyatrosu'nda düzenleyeceği konserini "Emine Bulut Destek Konseri" şeklinde değiştirerek; konser gelirini Bulut'un kızının psikolojik desteği ve eğitim masrafları için bağışlayacağını duyurdu. Bastık'ın bu anlamlı konserine ünlü isimlerden de destek gecikmedi.

"HERKESLE SAHNEMİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

Sanatçı dostlarından konsere katılarak destek olmalarını rica eden Bastık, "Destek olmak isteyen olursa herkesi sahnemi paylaşmaya bekliyorum. Ne kadar büyürsek, ne kadar destek toplarsak, kaç kişiye ulaşırsak o kadar iyi. Çeşme Belediyesi ve devlet yetkililerinden de konserden kabul ederlerse bu seferlik kira/ kesinti yapmamalarını rica ediyoruz" diyerek çağrı yaptı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK GECİKMEDİ

Bastık'ın çağrısına yanıt veren sanatçılar; Anıl Piyancı, Aybüke Albere, Berkay, Can Ozan, Ceylan Ertem, Fikri Karayel, Grogi, Jabbar, Kalben, Nev, Oğuzhan Koç, Reynmen ve Yase konsere katılıp şarkı söyleyeceklerini duyurdu. Biletix komisyon hizmetini; Çeşme Belediyesi de kirayı geri iade edeceğini Bastık'a iletti.

TÜM GELİR BULUT AİLESİNE İLETİLECEK

Açılışın Zeynep Bastık tarafından yapılacağı ve ismi açıklanan sanatçılar dışında diğer sürpriz konukların da katılacağı 'Emine Bulut Destek Konseri'nde sağlanan bilet satış gelirinin Bulut ailesine iletilmesi planlanıyor. Bastık ve ekibi, gelemeyecek olanların bile 1 bilet alarak Bulut'a destek olmasını bekliyor.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de yaşanan eski eş dehşeti Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Eski eşi tarafından kızının gözü önünde bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüleri sosyal medyada yeniden yayılırken, Bulut'un bıçaklanmasının hemen ardından sarf ettiği "Ölmek istemiyorum" sözü ise yürekleri dağladı. Annesi gözleri önünce can veren 10 yaşındaki kız çocuğunun "anne ne olur ölme" sözleri tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Zeynep Bastık, konser gelirlerini Emine BulutZeynep Bastık, konser gelirlerini Emine Bulut'un küçük kızına bağışlayacak

Emine Bulut'un kızı için konser verecek olan Zeynep Bastık'a ünlü isimlerden destek geldi

Oğuzhan Koç, Emine Bulut, Reynmen, Magazin, Güncel

YORUMLAR (6)
1111: Haluk Levent''in verdiği destek dışında verilen diğer destekler sahte çünkü Adam herkese destek veriyor. Bu şekilde olmasa da bu olaya benzeyen çok olay yaşandı, çok fazla şiddet gören kadın oldu, çocuğu görmeden öldürülen çok fazla anne vardı. Peki onlarda neredeydi bu reklam sürüsü ? Duyar Kasmanın alemi yok.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
AN: Maddiyatın önemi var ancak bu şarkıcı tayfası herşeyi para olarak gördükleri için reklamları ve vasıf kazanmak için bu şekilde hareketler yapıyorlar. Kötü demiyorum ancak o çocuk büyük bi acı yaşamış bu kadar medyaya malzeme edilmesini anlamış değilim yukardaki arkadaşında bahsettiği gibi bunun gibi pek çok olay yaşandı önemli olan olaydan sonra para vermek değil yasalarla eğitimle bu tip olayları yaşanmadan önleyebilmek
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
123: tamam destek olunacak ne güzel fakat bu kız 18 yaş doldurmadığı için gene babası sorumlu olacak yani yapılan yardımlara o adam almaz mı
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
OSMAN KARTAL: zeynep de tanınmış sanatçı olacak . bunada sermaye bu olacak reklam reklamdır. 5 tl istese vermezler
Yayından Kaldır
1 4
Cevap yaz
VİCDAN RAHATLATMA: ya haber olmayan diğer cinayetler ne olacak
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
Son Dakika Güncel Haberleri
09:44   Bakan Pekcan'dan fidan dikme etkinliğine destek
09:43   Ölümlü iş kazası yargıda: baret takmalarını söyledim ama dinlemediler
09:43   Ölümlü iş kazası yargıda: baret takmalarını söyledim ama dinlemediler
09:43   Google Play'da açık kaynak koduyla hazırlanmış ilk casus yazılımı
09:42   Kaydeden olmadı ama katledilen Merve'nin son sözleri "Lütfen yapma" oldu
09:40   Şemdinli'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada
09:40   Terme'deki sel dehşetinden yeni görüntüler