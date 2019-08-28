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Eski eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut'un kızına 8 yıllığına kayyum atandı

Kırıkkale'de eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına 8 yıllığına kayyum atandı. Kayyum olarak görevlendirilen avukat, banka hesabındaki bağışlarla toplanan parayı ve kızın kişisel haklarını koruyacak.

28.08.2019 17:45

Kırıkkale'de eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına 8 yıllığına kayyum atandı. F.B.V.'nin reşit olacağı yaşa kadar kayyum olarak görevlendirilen avukat, banka hesabındaki bağışlar yoluyla toplanan parayı ve kızın kişisel haklarını koruyacak. 9 Ekim'de yapılacak cinayet davasına yaklaşık 60 avukatın katılacağı öğrenildi.

KAYYUM, KÜÇÜK KIZIN BANKA HESABINDAKİ PARAYI KORUYACAK

Kırıkkale'de 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi üzerindeki bir restoranda eski kocası Fedai V. (43) tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un (38) kızı F.B.V. (10) için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine Kırıkkale Sulh Hukuk Mahkemesinin görevlendirdiği bir avukat kayyum olarak atandı. Türkiye'yi ayağa kaldıran ve toplumda infial uyandıran görüntüler sonrası ünlü sanatçıların da aralarında olduğu spor camiası, siyasi ve birçok kişinin düzenlediği organizasyonlardan elde edilen gelir ve bağışların güvence altına alınması için F.B.V.'nin reşit olacağı yaşa kadar kayyum olarak görevlendirilen avukat, banka hesabındaki parayı ve kızın kişisel haklarını koruyacak.

DAVAYI 60 AVUKAT TAKİP EDECEK

Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevinden Bolu'daki F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine nakledilen Fedai V. ise, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 9 Ekim Çarşamba günü saat 09.00'da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SGBS) ile hakim karşısına çıkacak. Kırıkkale Adliyesinde yapılacak duruşmaya Türkiye'nin çeşitli illerinden davayı müdahil olmak isteyen Kırıkkale Barosu, Kadın Hakları Komisyonu ve Çocuk Hakları Komisyonuna bağlı yaklaşık 60 avukat da takip edecek. Dava süresince Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) gereğince zanlı Fedai V. ve kızı F.B.V. için Kırıkkale Barosu tarafından avukat görevlendirildi.

OLAYLA İLGİLİ GÜVENLİK KAMERALARI YENİDEN İNCELENECEK

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından duruşma günü olan 9 Ekim Çarşamba gününe kadar Emine Bulut'un bıçaklanarak öldürüldüğü iş yerlerinin ve Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) güvenlik kameralarına yansıyan kişi ya da kişiler araştırılıp yeniden ifadelerine başvurulacak.

Öte yandan, daha önce baba Fedai V.'nin kızı F.B.V. ile istediği zaman görüştüğü ve bununla ilgili anne Emine Bulut'un herhangi bir engel çıkarmadığı öğrenildi.

Eski eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut'un kızına 8 yıllığına kayyum atandı

Emine Bulut, Kırıkkale, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (14)
VATANDAŞ: kızın dedesi anneanesi var kayyumda ne yahu gelen bağışları kayyumlarmı yiyecek
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0 0
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FUZLİ İŞLER: ülen devlet nerede para kokusu alsan başında nöbet tutuyorsun bunadamı göz diktin
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HİZRETİ EBDULAH: Zaten Cezalari yukseltip kadin ve Çocuk katillerine tek kurşunluk idan getirseydiniz kayuma yada vakuma gerekmezdi.
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ADALET: Bir yanlışı düzeltmek istiyorum . hadiste cennet anaların ayağı altındadır . yani annen hayatta ve sen onun rızasını almaya bak cennet onun ayağının altındadır onun rızasındadır demek istiyor. ben anne oldum cennetlik oldum olmuyor. bu söz evlatlar içindir . anneler için değil . anne hangi inanca sahip olursa olsun onun rızası önemli . anneye bakmayıp sözünden çıkıp sonrada kendi çocuğu olunca ben anne oldum ben cennetlik oldum yok öyle bişey . .
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AS: dayı ne alaka
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1 1
AYHAN: Yalnızz adamaa üzüldüm düşünsenize kadın boşanıyor olan çocuğa adama oluyor bir çocuğu babasından koparmak ölümden daha beterr ne diyimm kadında belasını bulduu öldüü ya siz olsaydınız ne yapardınız!
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....: Anneyi ebediyen evladından ayırmak,evadin önünde annesini vahşice öldürmek mi adalet.
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MEMLEKETİM: Bos bos yorumlar. Bos bos cene. Bos bos duygu sömürüsü. Yok Cennet''mis yok kadinmis. Hadis, de gecen Cennet analarimizin ayaginin altindaki sir. Bugünkü edepsiz, kic acik, bas acik, kocasini aldatan, sanalda yabanci bir erkege gösterdigi saygiyi evdeki cocuklarinin babasina kocasina göstermeyen kadinlar, analar icin söylenmemis.
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ŞENAY: Canımız seninle yavrum..
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EBULHAYRLI: SENİ DÜNYAYA GETİREN BİR KADINDIR, ONLARA NASIL KIYABİLİRSİN, ONLAR CENNETİN DÜNYADA GÖRÜNEN ÇİÇEKLERİDİRLER, LÜTFEN SOLDURMAYALIM, KOPARMAYALIM
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