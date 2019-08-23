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Emine Bulut'un ölümünden sonra şiddet içeren dizilere tepki yapmaya başladı

Sosyal medya kullanıcıları, eski eşi tarafından kızının gözü önünde bıçaklanan Emine Bulut'un ölümünün ardından kadına şiddet görüntüleriyle dikkat çeken dizilere tepki gösterdi.

23.08.2019 15:34
Emine Bulut'un ölümünden sonra şiddet içeren dizilere tepki yapmaya başladı

Fedai Baran isimli kişi, 18 Ağustos Pazar günü buluştuğu eski eşi Emine Bulut'u küçük kızının yanında boğazından bıçakladı. Günler sonra ortaya çıkan görüntülerde küçük kızın 'Anne ölme' feryadı Bulut'un ise 'Ölmek istemiyorum' sözleri Türkiye'yi ayaklandırdı. Bulut'un ölümünden sonra Türk dizilerinde yer verilen kadına şiddete de tepkiler büyümeye başladı.

"KADINLARIN CANI BU KADAR UCUZ"

Sosyal medya kullanıcıları, ortaya çıkan görüntülerin ardından neredeyse her bölümünde kadına şiddete yer verilen dizilere tepkiler büyümeye başladı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Alkole, sigaraya sansür uygulayan RTÜK, nedense kadına şiddeti meşrulaştıran TV dizilerine dokunmuyor. Kadınların canı bu kadar ucuz" dedi.

RTÜK'E ŞİKAYET YAĞMIŞTI

Yayınlandığı ilk günden itibaren kadın şiddet görüntüleriyle gündeme gelen Sen Anlat Karadeniz dizisi için binlerce kişi RTÜK'e şikayet yağdırmıştı. Yayın hayatına Eylül ayında başlayacak olan Aşk Ağlatır dizisindeki genç kızın şiddet gördüğü sahneler daha yayınlanmadan tepki toplamaya başladı.

ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLANDI

Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü, Menderes Caddesi'ndeki bir kafede, Fedai Baran (43), 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut (38) ve kızı F.B.B. ile buluştu.

Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Emine Bulut, kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

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Emine Bulut'un ölümünden sonra şiddet içeren dizilere tepki yapmaya başladı

Emine Bulut, Magazin, Güncel

YORUMLAR (39)
MİLLET: kardeşim bir millet ahlaken çökmüşse bitmiştir medeni olanlar eş dost akraba zina muhafazakar kesim onlara özenti işin sonucu bu işte
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0 0
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KIRO: Kadınlar kocalarından saglam bir dayak yemegı hakkediyorlar. Kocasından dayak yemeyen kadına kadın demem ben.
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0 13
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MMN: adınızın hakkını veriyorsunuz
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1 0
KIROYA KIRO: KIRO musun nesin pire, almayayım seni ayağımın altına otur oturduğun yerde
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0 0
TOPLUMSAL VİCDAN: Bir kadınımız daha öldürüldü. Bütün sanatçılarımız çıktı lanetledi. Bravo gerçekten. Peki para kazanmak ve şöhret olmak için toplumda infial yaratan çocuk ve kadın istismarı konulu dizilerde oynamaya devam edecekler mi ? Hani şu yüksek reytingli olanlardan bahsediyorum. Toplum nereye gidiyor. Gerçekten yazık !!!
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6 0
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DEDE: eskiden ne güzel Aile filmleri vardı Aile değerleri gel şuanki filmlere bak hep şiddet arkadaş işte insan böyle piskopatlaşır
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21 0
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FANİ KUL: eskiden tv yoktu muhabbet vardı saygı sevgi vardı bunların hepsi onun yüzünden. . . .
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6 0
BİR DOST: bu günkü siyasi iktidar türkiyenin kimyasını tamamen bozmuştur türk milleti acilen özüne dönmelidir nokta
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14 3
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ESKİ BİR DOST: ne yapsın misal televizyondaki kadın şiddeti olan dizileri yayından mı kaldırsın ? o vakitte özgürlük yok diye gene suç atılmıştı :)
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1 1
DEVLET-İ ALİYYE: Senden ancak çift kaçar tost olur
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2 1
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