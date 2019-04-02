Emine Dogan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP YOZGAT AYDINCIK belediye başkan adayı olan Emine Dogan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. YOZGAT AYDINCIK ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Emine Dogan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP YOZGAT AYDINCIK adayı Emine Dogan kimdir? BTP YOZGAT AYDINCIK adayı Emine Dogan yüzde kaç oy aldı?

Emine Dogan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP YOZGAT AYDINCIK belediye başkan adayı olarak gösterilen Emine Dogan AYDINCIK ilçesinde % 0,15 oranında oy almıştır. AYDINCIK ilçesinde % 0,15 oranında oy olan Emine Dogan adlı BTP adayı toplamda 3 adet oy sayısına ulaştı.

YOZGAT AYDINCIK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.