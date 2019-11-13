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Emine Erdoğan ABD ziyaretine ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında gerçekleşen karşılıklı ziyaretlerin iki ülkenin dostluğunu daha da güçlendireceğine inandığını bildirdi.

13.11.2019 23:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:24Emine Erdoğan ABD ziyaretine ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında gerçekleşen karşılıklı ziyaretlerin iki ülkenin dostluğunu daha da güçlendireceğine inandığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'nin başkenti Washington'a giden Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, "Çalışma ziyareti kapsamında bulunduğumuz Washington'da, ABD Başkanı Sayın Trump ve kıymetli eşi Melania Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Karşılıklı ziyaretlerin ülkelerimiz arasındaki dostluğu daha da güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Güncel

Kaynak: AA

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