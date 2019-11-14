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Emine Erdoğan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin Maryland eyaletindeki Türk mimarisi ile yapılan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti, Kadın Komitesi üyeleriyle bir araya geldi.

14.11.2019 20:48 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:48Emine Erdoğan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin eyaletindeki Türk mimarisi ile yapılan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti, Kadın Komitesi üyeleriyle bir araya geldi.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından, ABD ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.
ABD ziyareti kapsamında Maryland eyaletinde Türk mimarisi ile yapılan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ettiğini belirten Emine Erdoğan, bir araya geldiği Kadın Komitesi üyelerinin çalışmalarını dinlediğini ve onlara başarı dilediğini aktardı.

Amerika Birleşik Devletleri, Emine Erdoğan, Maryland, Güncel

Kaynak: AA

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