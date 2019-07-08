08.07.2019 21:50
Haberler» Güncel» Haber

Emine Erdoğan, Başçarşı'yı gezdi

Emine Erdoğan, Başçarşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bosna Hersek ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Saraybosna'daki Başçarşı'yı gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bosna Hersek ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Saraybosna'daki Başçarşı'yı gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyaretlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek ziyareti kapsamında eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Erdoğan ikili temaslar gerçekleştirirken Emine Erdoğan da Bosna Hersek'te ziyaretlerini sürdürüyor. Emine Erdoğan, başkent Saraybosna'da bulunan Başçarşı'yı gezdi. Emine Erdoğan'a Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyesi Şefik Caferoviç'in eşi Vildana Caferoviç eşlik etti. - SARAYBOSNA
Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Saraybosna, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:56   İBB'DE TEMMUZ AYI İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI - 2
21:56   FETÖ'nün gerçek yüzü İngiltere'de anlatıldı
21:55   Akşehir'de Işın Karaca rüzgarı esti
21:54   Avşa Adası'nda tatilciler kendini denize attı
21:53   "Önemli değerlerin" isimleri caddelere verildi
21:53   Milas'ta uyuşturucu şebekesine operasyon: 1,5 ton Skunk ele geçirildi
21:53   İskambil oynadığı arkadaşını bıçakladı