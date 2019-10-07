Emine erdoğan, belgrad büyükelçiliği'nde 'sıfır atık projesi'ni inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ni hayata geçiren ilk yurtdışı misyonu olan Belgrad Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Belgrad Büyükelçiliği'ne ziyarette bulundu. Sırbistan Çevre Koruma Bakanı Goran Trivan'ın da eşlik ettiği ziyarette Emine Erdoğan, diplomatik misyonlar arasında Sıfır Atık Projesi'ni ilk uygulamaya koyan Belgrad Büyükelçiliği'ni tebrik etti.

Çevre konularının da artık diplomatik misyonun bir parçası olduğunu düşündüğünü belirten Emine Erdoğan, "Projeye verdikleri destekten ötürü Sırbistan Çevre Bakanı Sayın Trivan ve Belgrad Belediyesi'ne şükranlarımı sunuyorum. Takdire şayan bu birlikteliğin, doğaya karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmede herkese örnek olmasını diliyorum" dedi.

"KÜRESEL ISINMA BELLİ BİR BÖLGEYİ DEĞİL, TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALIYOR"

Emine Erdoğan, çevre konusunda kritik bir dönemeçte olunduğunu vurgulayarak, "Ya tüm dünya olarak aklıselimle hareket edeceğiz ya da çocuklarımıza felaketlerle dolu bir gelecek bırakacağız. Tüm dünya olarak, doğaya sahip çıkma noktasında tek bir aile olduğumuzun farkına varmalıyız. Çevre kriziyle mücadele söz konusu olduğunda sen-ben değil, biz demeliyiz. Küresel ısınma belli bir bölgeyi değil, tüm dünyayı etkisi altına alıyor. Dolayısıyla ülkeler arasında sınır olsa da, çevre krizi hiçbir sınır tanımadan her birimizi aynı felakete sürüklüyor" diye konuştu.

Bu gerçeklerden hareketle, Türkiye'de 2017 yılında Sıfır Atık Projesi ile büyük bir seferberlik başlatıldığını anımsatan Emine Erdoğan, 2020'de sıfır atık hareketini ülke genelinde yüzde 45 oranında, 2023'te ise yüzde 100 yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Ebeveynler olarak en büyük endişe ve çabanın çocukların güzel bir geleceğe kavuşması olduğunu dile getiren Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

Artık güzel bir gelecek yalnızca iyi bir eğitim ve iş imkanları ile sınırlı değil. Ancak suyu, toprağı, havası temiz, kaynakları tükenmemiş bir dünya bırakabilirsek, güzel bir gelecekten bahsedebiliriz. O nedenle var gücümüzle hayatın devamlılığı için çalışmalıyız. Biz, nasıl büyürken ağaç gölgesinde serinledik, tuttuğumuz balığı korkusuzca yedik, suyu kana kana içtiysek, torunlarımız da aynı şeyleri yapabilmeli."

Programın ardından, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği içerisindeki Sıfır Atık Projesi uygulamasına ilişkin bilgi alan Emine Erdoğan, çocuk korusunun seslendirdiği şarkıları dinledi.

Programda Emine Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın eşi Meral Turhan ile Büyükelçilik yetkilileri de eşlik etti.