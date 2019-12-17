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Emine Erdoğan, Cenevre'de Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsviçre ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Cenevre'de Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti.

17.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:26Emine Erdoğan, Cenevre'de Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsviçre ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, 'de Uluslararası Kızılhaç- Müzesi'ni ziyaret etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan 1'nci Küresel Mülteci Forumu kapsamında Emine Erdoğan, müze ve sergileri gezdi.
Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi'ni ziyaret eden Emine Erdoğan'a, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Müzesi Müdürü Pascal Hufschmid eşlik etti.
Müze ziyaretinin ardından, Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen ve sanat ile insani yardımı buluşturan farkındalık projesi olan Türk Kızılay 150. Yıl Etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen Hilal-i Ahmer Koleksiyonunun bir parçasını müzeye hediye etti.
Emine Erdoğan, ayrıca Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde gerçekleşen Küresel Mülteci Forumu'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul'a hitabını dinledikten sonra BM binası içerisinde yine Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" ve "Yolculuk" adlı kaligrafi sergilerinin yanı sıra Kızılay, AFAD ve mülteciler tarafından yapılan el işlerinin sergilendiği MADE51 isimli stantları da gezdi.
Programda Emine Erdoğan'a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu"nun eşi Hamdiye Soylu da eşlik etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Cenevre, Kızılay, Güncel

Kaynak: AA

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