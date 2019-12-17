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Emine Erdoğan, Cenevre'de Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cenevre BM Milletler Sarayı'ndaki Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Müzesi'ni gezdi.

17.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:26Emine Erdoğan, Cenevre'de Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Milletler Sarayı'ndaki Uluslararası Kızılhaç ve Müzesi'ni gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsviçre ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, Cenevre BM Milletler Sarayı'ndaki Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Müzesi'ni gezdi. Sergide yer alan Cumhurbaşkanlığı, AFAD ve Türk Kızılayı stantlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan, müzenin şeref defterini de imzaladı. Emine Erdoğan'a, ziyaretinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Federasyonu Avrupa Bölgesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık eşlik etti. - CENEVRE

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Cenevre, Kızılay, Güncel

Kaynak: İHA

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