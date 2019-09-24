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Emine Erdoğan "çevre sorunlarını" görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile görüştü.

24.09.2019 10:26Emine Erdoğan
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile görüştü.
Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kapsamında, Andersen ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
Görüşmede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve UNEP arasında yürütülen iş birliklerinin yanı sıra "Sıfır Atık Projesi"nin ele alındığını ifade eden Erdoğan, karbon emisyonunu azaltmak, karada ve denizde biyoçeşitliliğin korunması, plastik ve hava kirliliği konularında fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı.
Erdoğan, Andersen'in 2020'de düzenlenecek "Okyanus Zirvesi"ne nazik davetinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Emine Erdoğan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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