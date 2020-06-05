Emine Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bir kere daha hatırlamalıyız ki bizler ancak doğanın dengeleri korunursa sağlıklı kalabiliriz." ifadelerini kullandı.

05.06.2020 20:20 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:25
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bir kere daha hatırlamalıyız ki bizler ancak doğanın dengeleri korunursa sağlıklı kalabiliriz." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Tarihin en büyük salgınlarından birinin tüm dünyayla beraber tecrübe edildiğini belirten Emine Erdoğan, virüsten korunmak için gerekli adımların, bilim kurullarının yönlendirmesi ile atıldığına işaret etti.
Tedbirleri uygularken, sağlığın doğrudan bağlantılı olduğu çevre sağlığının da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Emine Erdoğan, "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bir kere daha hatırlamalıyız ki bizler ancak doğanın dengeleri korunursa sağlıklı kalabiliriz. Çevre krizi, yakın geleceğimiz için büyük tehlikelere gebedir. Üzülerek görüyorum ki kullanılmış maske ve eldivenler, kıyılarımıza çoktan vurmaya başladı bile. Plastik kirliliği, dünyanın geleceğini tehdit eden son derece vahim bir tabloyken şimdi buna yeni sorunlar ekleniyor." değerlendirmesini yaptı.
"Tabiat, tüm kaynaklarıyla insanlığın eşit payının olduğu ilahi bir mirastır"
Emine Erdoğan, karantina sürecinde herkesin tabiatın yaralarını sardığına, karbon emisyonunun metropollerde yüzde 50 oranında azaldığına şahitlik ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Hatta İstanbul Boğazı'nda yüzen yunusları selamladık. Fakat ne yazık ki, şiirlere konu İstanbul Boğazı'nda yunuslarla beraber cerrahi maske ve eldiven atıkları da yüzüyor. Maalesef virüsü temizlemeye çalışırken su israfı da arttı. En kısa zamanda tasarruf tedbirlerini gündeme almazsak, yarının dünyasında salgınlarla mücadelede su bulamayacağız. Boşa akıttığımız her damla suyun, çocuklarımıza zor şartları olan bir gelecek hazırladığını unutmayalım. Asgari 20 saniye boyunca ellerimizi yıkarken musluğu kapalı tutmak, yer altı sularını kirletmeyecek doğal temizlik malzemeleri kullanmak, tek kullanımlık ürünleri geri dönüşüme kazandırmak; salgın sürecinde yeni çevre krizlerinin önüne geçecektir. Dünya Çevre Günü'nde, bu gerçekleri gözardı etmeden, çevre sorunlarımızı yeni bir bakışla ele almayı umut ediyorum. Unutmayalım, tabiat, tüm kaynaklarıyla insanlığın eşit payının olduğu ilahi bir mirastır." Emine Erdoğan’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çevre Günü, Emine Erdoğan, Türkiye, Güncel, Haber

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