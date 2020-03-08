Emine Erdoğan'dan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadınların haklarına eksiksiz kavuşmasını diliyorum.
08.03.2020 12:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadınların haklarına eksiksiz kavuşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Twitter hesabından "Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Tüm sığınaklarımız kadındır, anavatan, ana dil, ana ocağı ve Anadolu gibi. Her daim üreten, aşın, işin ve beşiğin başında olan kadınlarımız, Türkiye'nin kutup yıldızlarıdır. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadınların haklarına eksiksiz kavuşmasını diliyorum."
Twitter hesabından "Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Tüm sığınaklarımız kadındır, anavatan, ana dil, ana ocağı ve Anadolu gibi. Her daim üreten, aşın, işin ve beşiğin başında olan kadınlarımız, Türkiye'nin kutup yıldızlarıdır. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadınların haklarına eksiksiz kavuşmasını diliyorum."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Emine Erdoğan'dan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı Açıklaması
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kadınlar Günü, Emine Erdoğan, Twitter, Güncel
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