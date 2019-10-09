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Emine Erdoğan'dan "Barış Pınarı Harekatı" paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'imize muvaffakiyetler diliyorum.

09.10.2019 23:12Emine Erdoğan'dan
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'imize muvaffakiyetler diliyorum. Aziz milletimizle beraber dualarımızdasınız." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, Türk Bayrağı görseline yer veren Emine Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'imize muvaffakiyetler diliyorum. Aziz milletimizle beraber dualarımızdasınız. Allah, kahraman ordumuzu muzaffer eylesin." ifadesine yer verdi.

Barış Pınarı Harekatı, Emine Erdoğan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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