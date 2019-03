Emine Erdoğan'dan Çevre Bilinci ve Geri Dönüşüm Kampanyasına Destek

Kaynak: DHA

Emine Erdoğan Başakşehir'de 'Çevre Bilinci ve Geri Dönüşüm' kampanyası tanıtım programına katıldı. Erdoğan, "Hedefimiz sıfır atığı teknik bir proje olmaktan çıkarıp bir yaşam kültürüne dönüştürmektir" dedi.Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Çevre Bilinci ve Geri Dönüşüm' kampanyası tanıtım programına Başakşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ünlü sanatçılar Özge Ulusoy, Kadir Çöpdemir, Hakan Akkaya, İvana Sert katıldı. Vatandaşlara çevre bilinci ve geri dönüşümün öneminin anlatıldığı programın sunuculuğunu ise ünlü televizyoncu Güven İslamoğlu üstlendi."HEDEFİMİZ SIFIR ATIĞI YAŞAM KÜLTÜRÜNE DÖNÜŞTÜRMEK"Çevreye karşı her zaman duyarlı ve hassas davranılması gerektiğinin altını çizen Emine Erdoğan, "Hedefimiz sıfır atığı teknik bir proje olmaktan çıkarıp bir yaşam kültürüne dönüştürmektir. Çevreyi koruma duygusunun alt yapısını oluşturmaktır. Başakşehir Belediyemizin bunu başardığını gördüm. Gönül belediyeciliğinin somut hali işte budur. Slogandan öte insanımızın yaşam kültürünü şekillendiren duygusal ve fiziki alt yapıyı birlikte hazırlamaktır. Bu girişimin diğer belediyelere de örnek olmasını diliyorum" dedi."BİLİNCLİ İNSANLARIN YAPACAĞI ŞEY PLASTİK KULLLANIMINI GÖZDEN GEÇİRMEK"Erdoğan konuşmasını şu sözlerle devam etti:"Kimse bilmediği şeyin sorumlusu değildir. Mesela ortalama 15 dakika kullandığımız bir plastik poşetin doğada çözülmesinin yüzyılları aldığını biliyor musunuz? İnanıyorum ki bu bilgiyi aldıktan sonra bilinçli insanların yapacağı şey plastik kullanımını gözden geçirmek olacaktır. Çocuklara bu bilincin aşılanmasını çok önemli buluyorum. Çocuklarımız sürdürülebilirlik bu denen bayrak yarışında hemen arkamızda bulunuyorlar. Emaneti bizden onlar devralacak. Okullarımızda başlatılan geri dönüşüm saati bu nedenle son derece önemli bir girişimdir. Başakşehir gibi sitelerin bol olduğu bir ilçede komşuluk ilişkilerini de güçlendirmek olgunlaşmanın bir parçasıdır.""AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZA GÜZEL BİR DÜNYA BIRAKABİLMEK"Programda konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da, "Amacımız geleceğimiz yani çocuklarımıza güzel bir dünya bırakabilmek ve onlar için her şeyi yapabilmek. Bu fikirle yola çıkmış olan bu kampanya özellikle de bize ilham olan Avrupanın ki gibi geri dönüşüm değil ama insallah onun gibi olacaktır. Eğer çöpün içerisinde cam veya dönüştürülebilir ürünü çocuklar yanlışlıkla çöpe atmışsa bile ben kendi elimle alıp ve dönüştürmatiğe atıyorum çünkü vicdanen rahatsız oluyorum. Bu işte özellikle sitelerimizde bu işi kampanyaya dönüştürüyoruz. Ben Başakşehrimizin her köşesini hatta daha sonrasında da yapılabiliyorsa ülkemizin katma değer problemini de çevre bilincini oluşturarak çözmek" diye konuştu. - İstanbul