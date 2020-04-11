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Emine Erdoğan'dan 'Elbet bir gün buluşacağız' şarkısıyla 'Evde kal' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Elbet Bir gün buluşacağız' şarkısıyla vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısında bulundu.

11.04.2020 23:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:28
Emine Erdoğan'dan 'Elbet bir gün buluşacağız' şarkısıyla 'Evde kal' mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Elbet Bir gün buluşacağız' şarkısıyla vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Elbet bir gün buluşacağız' şarkısının yer aldığı videoda 'Şimdi hep birlikte evde kalacağız' mesajı verdi. Emine Erdoğan, videoda şu mesajlara yer verdi:

"Belki bir deniz kenarında, belki büyüklerimizin sıcak yuvasında, belki de özlediğimiz en güzel sokaklarda yeniden el ele tutuşacağız. Sevdiklerimize duyduğumuz hasret bitecek. Sokaklarımız umutla şenlenecek. Mutlu günler bir müjde gibi geri dönecek. Ama şimdi hep birlikte evde kalacağız. Elbet bir gün buluşacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Evde Kal, Güncel
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