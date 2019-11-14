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Emine Erdoğan'dan ev sahipliği için Melania Trump'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, kendisine samimi ev sahipliği için teşekkür etti.

14.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:50Emine Erdoğan'dan ev sahipliği için Melania Trump'a teşekkür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, kendisine samimi ev sahipliği için teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"ABD Başkanı Sayın Trump'ın değerli eşi Melania Trump ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Yürütmekte olduğumuz sosyal sorumluluk projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Samimi ev sahipliği için teşekkür ediyorum."

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Donald Trump, Politika

Kaynak: AA

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