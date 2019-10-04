Haberler » Politika » Haber

Emine Erdoğan'dan Hayvan Hakları Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını...

04.10.2019 14:29Emine Erdoğan'dan Hayvan Hakları Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'da bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sesi olmayanlara ses olmak insanlık vazifesidir. Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını diliyorum. Hayvanlara güzel muamele insaniyet yolunda katettiğimiz yolun en iyi göstergesidir. Onlar bizim en masum emanetimizdir. Hep birlikte huzur içinde bir dünyada yaşamayı diliyor, 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü'nü kutluyorum." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
23:23 Bakan Soylu: "1 Kasım itibariyle yetkisiz çakar kullanımı noktasında tavizsiz bir uygulamaya...
22:28 Rusya Dışişleri Bakanlığı: "İran, Rus gazeteciyi serbest bırakacak"
22:26 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Volkswagen açıklaması
22:06 Mansur Yavaş'tan kedisi Khaleesi ile birlikte eğlenceli video
21:43 Bakan varank'tan 'volkswagen grubu'na ait man türkiye aş' açıklaması
20:54 CHP'li Özel'den Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt
20:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'a geldi