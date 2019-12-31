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Emine Erdoğan'dan, HDP önündeki ailelere ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileleri ziyaret etti.

31.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:37 Emine Erdoğan'dan, HDP önündeki ailelere ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileleri ziyaret etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 62 ailenin umutlu bekleyişi 120'nci gününe girdi. 2019'un son gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da aileleri ziyaret ederek çocuklarının durumu hakkında kendilerinden bilgi aldı.

Emine Erdoğan'a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da eşlik etti. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Emine Erdoğan, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: İHA

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