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Emine Erdoğan'dan İdlib paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Esed rejiminin saldırıları sonucu İdlib'de şehit olan askerlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

29.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:10Emine Erdoğan'dan İdlib paylaşımı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Esed rejiminin saldırıları sonucu 'de şehit olan askerlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Emine Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib'den gelen acı yüreğimizi yaktı." ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Kahraman şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Allah'ın izniyle, birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden geleceğiz. Rabb'im ülkemizi korusun. Milletçe başımız sağ olsun."

İdlib, Güncel

Kaynak: AA

29.02.2020 12:37:16