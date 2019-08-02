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Emine Erdoğan'dan "Salda Gölü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Salda Gölü'nün Türkiye'nin nadide güzellikleri arasında yer aldığını belirterek, "Bakanlığımızın bölgeyi geçmişteki hoyrat kullanımından korumak için samimi bir gayret içinde olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulundu.

02.08.2019 20:09
Emine Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "millet bahçesi" yapımıyla gündeme gelen Salda Gölü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Emine Erdoğan, "Türkiye'nin nadide güzellikleri arasında yer aldığını dile getirerek, "Bakanlığımızın bölgeyi geçmişteki hoyrat kullanımından korumak için samimi bir gayret içinde olduğuna inanıyorum. Milletimizin ortak hassasiyetlerinin gözetilmesi için ben de konunun takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı.


"BEN DE KONUNUN TAKİPÇİSİYİM"

Erdoğan, Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Salda Gölü'ndeki çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Bakan Murat Kurum ile Bakanlığın hesaplarını da etiketleyen Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Salda Gölü, nadide güzelliklerimizden birisidir. Bakanlığımızın bölgeyi geçmişteki hoyrat kullanımından korumak için samimi bir gayret içinde olduğuna inanıyorum. Milletimizin ortak hassasiyetlerinin gözetilmesi için ben de konunun takipçisi olacağım."Emine Erdoğan paylaşımında Salda Gölü'nün fotoğrafına da yer verdi.


Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, SALDA GÖLÜ, Güncel

Kaynak: AA

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