01.07.2019 18:44
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Emine Erdoğan'dan Tokyo Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret

Emine Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tokyo Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan , Tokyo Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Tokyo Yunus Emre Enstitüsü ziyaretine ilişkin görselleri paylaşarak, şunları kaydetti:
"Tokyo Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldım. Ziyaretim sırasında Tokyo Üniversitesinde yaptığı Osmanlı Tarihi çalışmalarıyla tanınan Türk dostu Japon tarihçi, Türkolog Prof. Dr. Tadashi Suzuki ile tanışmaktan büyük memnuniyet duydum."
Kaynak: AA
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