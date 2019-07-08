08.07.2019 19:01
Haberler» Güncel» Haber

Emine Erdoğan'dan Yunus Emre Kültür Merkezine ziyaret

Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bosna Hersek ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Saraybosna'da bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bosna Hersek ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Saraybosna'da bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyaretlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek ziyareti kapsamında eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Erdoğan ikili temaslar gerçekleştirirken Emine Erdoğan da Bosna Hersek'te ziyaretlerini sürdürüyor. Emine Erdoğan, başkent Saraybosna'da bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Erdoğan, Kültür Merkezi'nde, Boşnak öğrenciler tarafından ney dinletisi ile karşılandı. Emine Erdoğan, merkezde 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ni de gezdi. - SARAYBOSNA
Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Saraybosna, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:40   Berber, tartıştığı Afgan'ı tüfekle yaraladı
20:39   Çorlu'daki tren kazası
20:38   MASAK'tan Adnan Oktar suç örgütünün kanalı A9 ile ilgili çarpıcı rapor!
20:36   Galatasaray'da Selçuk İnan ile sözleşme uzatıldı
20:35   Can Tanrıyar'dan Seren Serengil'e uzaklaştırma kararı
20:35   TIR yüz metrelik uçurumdan böyle uçtu
20:35   Otomobil uçuruma yuvarlandı 1 ölü, 4 yaralı