29.06.2019 10:57
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- Emine Erdoğan, Deniz ve Okyanus Sempozyumu'na Katıldı

- Emine Erdoğan, Deniz ve Okyanus Sempozyumu'na katıldıOSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Osaka'da Deniz ve Okyanus Sempozyumu'na katıldı.

- Emine Erdoğan , Deniz ve Okyanus Sempozyumu'na katıldı
OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan, Osaka'da Deniz ve Okyanus Sempozyumu'na katıldı. Lider eşlerinin aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Japonya 'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılan liderlerin eşleri "Deniz ve Okyanus Sempozyumu"na katıldı. Sempozyuma katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin eşi Akie Abe tarafından karşılandı. Ardından lider eşleri aile fotoğrafı çektirdi.- Emine Erdoğan, Deniz ve Okyanus Sempozyumu'na Katıldı
Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı , Recep Tayyip Erdoğan , Emine Erdoğan , Güncel

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