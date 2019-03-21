Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Edilen Aslanları Gördü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gaziantep Hayvanat Bahçesinde oluşturulan Kelebek Vadisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Emine Erdoğan, geçen yıl Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanı da gördü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HEDİYE EDİLEN ASLANLARI GÖRDÜ

Çeşitli programlar nedeniyle Gaziantep'te bulunan Emine Erdoğan, Türkiyenin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni gezdi. Hayvanat bahçesinde oluşturulan Kelebek Vadisi'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, geçen yıl Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen ve "Nil", "Sultan", "Sudan"ve "Sevakin" isimleri verilen aslanları da gördü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de eşlik ettiği Emine Erdoğan, Engelsiz Yaşam Merkezinde engelli sporcuların basketbol maçını da izledi.

ENGELLİLERİN MÜZİK DİNLETİLERİNİ DİNLEDİ

Engellilerin müzik dinletilerini dinleyen Erdoğan, daha sonra Kuveyt tarafından finanse edilen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından eğitimlerin verileceği merkezle ilgili brifing aldı.

Kaynak: İHA