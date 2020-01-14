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Emine Erdoğan "Filenin Sultanları"nı tebrik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde, Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

14.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:36Emine Erdoğan
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2020 Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde, 'yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"2020 Tokyo Olimpiyat elemelerinde finale kadar sürdürdükleri mücadeleyi zaferle taçlandıran, bizlere haklı bir gurur yaşatan, heyecanımızı doruk noktasına taşıyan ve her daim umut olan Filenin Sultanları'nı gönülden tebrik ederim."

Emine Erdoğan, Almanya, Tokyo, Güncel

Kaynak: AA

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