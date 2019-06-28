Emine Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nin resmî eş programına katıldı

TOFUKU-Jİ TAPINAĞI'NI ZİYARET

Lider eşleri daha sonra Kyoto 'da Tofuku-ji Tapınağı'nı ziyaret etti. Budist rahip tarafından karşılanan lider eşleri, Tsuzumi davul performansını izledi.

Tapınak ziyaretinin ardından öğle yemeğinde bir araya gelen lider eşleri daha sonra aile fotoğrafı çektirdi.