Emine erdoğan, geleceği yazan kadınlar ödül töreni'ne katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, " Anne babalar olarak çocuklarımızı, özellikle kız çocuklarımızı bilimle erken yaşlarda tanıştırmamız gerektiğine inanıyorum. O nedenle, anne babalar olarak sorumluluğumuzun ne denli büyük olduğunun farkında olmalıyız. Bırakalım çocuklarımız akıllarına kanat taksınlar" dedi."YAKIN BİR ZAMANDA HAYATI KOLAYLAŞTIRAN UYGULAMALARIN ARDINDA KADINLARIN İMZASINI GÖREBİLECEĞİZ"Emine Erdoğan, "Geleceği Yazan Kadınlar" projesi kapsamında Geleceği Yazan Kadınlar Ödül Töreni'ne katıldı. Törende bir konuşma yapan Emine Erdoğan, güzel bir geleceği tasarlamak için kolları sıvayan kadınlarla buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Projeye katılan kadınları "gökyüzünde ışıldayan yıldızlar" olarak tanımlayan Emine Erdoğan, "Geleceği Yazan Kadınlar" projesine gittikçe artan ilginin, kadınların gelecek için söyleyecek çok sözü olduğunun bir göstergesi olduğunu belirtti. Kod yazma üzerine kurulu projeye 3 bine yakın kadının başvurduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Başvuran tüm kadınların birbirinin harika fikirleri var. Bu fikirlerin her biri, hayatı herkes için güzelleştirmek amacıyla ortaya çıkmış görünüyor. Kadınlar dünyayı değiştirebileceklerine inanıyorlar. O nedenle önümüzdeki yıllarda bu alana olan ilginin çığ gibi büyüyeceğinden eminim. Yakın bir zamanda hayatı kolaylaştıran uygulamaların ardında kadınların imzasını görebileceğiz" diye konuştu.Kendisine bu heyecanı yaşattığı için Turkcell ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin her kademedeki çalışanını tebrik ettiğini dile getiren Emine Erdoğan, "Teknoloji alanının kadınlara olan ihtiyacını keskin bir ferasetle gördünüz. Kadınların güçlendirilmesine odaklanan bu projeyle uluslararası platformda da başarılar kazandınız. Dünyaya örnek proje olarak anıldınız" ifadelerini kullandı."GELECEĞİ YAZAN KADINLAR PROJESİ, BU YIL SEKİZ FARKLI MİLLETTEN BAŞVURU ALDI""Geleceği Yazan Kadınlar" projesinin, bu yıl sekiz farklı milletten de başvuru aldığını öğrendiğini, eğitime katılanlar arasında; Kosova, Arnavutluk, Hollanda, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kırgızistan vatandaşlarının da olduğunu kaydeden Emine Erdoğan, "Ne mutlu ki sadece kendi ülkemizdeki kadınlara değil, kendini ifade edecek bir platform arayan tüm kadınlara umut oluyorsunuz" dedi. Emine Erdoğan, yurt içinde 64 ilden yapılan başvuruların projenin herkes için ulaşılabilirliğini bir kez daha ispatladığını belirterek şöyle devam etti: "Teknolojiyi tasarlamak, sadece belli bir şehirli zümreye ait imtiyaz alanı olmaktan çıktı. Fikri olan, kendine güvenen her kadın, dünyanın geleceğine katkıda bulunabileceğini görüyor. Zaten önemli olan, hayalleri inançla harmanlamayı başarmaktır. Umuyorum, ülkemizin tüm kurumları, kadın zekasını işlerine katmada yarışır hale gelirler. Çünkü büyük başarılara imza atmanın tek yolu budur. Şu bir gerçek ki bizi, dünyada kadın ruhunun daha etkin olacağı bir gelecek bekliyor."Emine Erdoğan, bilgisayar ya da teknoloji dendiğinde akla önce erkekler geldiğini, erkeklerin bu alanın kurucusu, kadınların ise tüketicisi olduğu yönünde bir algı olduğunu, oysa parlak fikirlerin ve icat etmenin cinsiyetinin olmadığının altını çizdi."KADINLARIN BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDA YOĞUNLAŞMASI GEREKLİ"Bilgisayar programcılığının ilk tohumlarının 1800'lerde yaşamış Ada Lovelace adında bir kadın tarafından atıldığını aktaran Emine Erdoğan, kadınların vatandaş dahi sayılmadığı ve bilimsel çalışmalara katılmalarının mümkün olmadığı bir dönemde Lovelace'nin ileri matematik ile meşgul olduğunu, yaşadığı dönemde sayıların büyücüsü olarak tanındığını, ilkel bir makine için geliştirdiği algoritmalar 1950'lerde yeniden keşfedildiğinde dünyanın epey şaşırdığını, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın 1980'de geliştirdiği bir bilgisayar diline onun adını verdiğini anlattı. 1969'da uzay çalışmaları yolculuğunun ilk adımı için gerekli olan aya iniş kodunu yazıp tasarlayanın Margaret Hamilton isimli bir bilim kadını olduğunu belirten Emine Erdoğan, dünyanın en eski üniversitesinin ne Oxford ne Harvard olduğunu, en eski üniversitenin Fatima El Fıhri adında bir kadın tarafından Fas'ta kurulduğunu kaydetti.Emine Erdoğan, "Geleceği Yazan Kadınların bu sene finale kalan projelerinin arasında, iyilik fikrini dünyanın yörüngesi haline getirecek muazzam fikirler var. Deniz temizleme aracı, iş kazalarını engellemeyi amaçlayan otomasyon sistemleri, engelli bireylerin toplu taşımayı kullanmalarını kolaylaştırıcı uygulamalar, parlak fikirlerden sadece birkaçı. Bu icatlar bize, 'Buraya bir kadın eli değmeli.' ifadesinin mahiyetinin, nasıl değiştiğini harika bir şekilde anlatıyor" şeklinde konuştu.Kadınların her alanda güçlendirilmesinin önemine işaret eden Emine Erdoğan, çağın gerekliliklerinin kadınların en çok bilim ve teknoloji alanında yoğunlaşması gerektiğini söylediğini aktardı.2017'de yapılan bir araştırmaya göre, Amerika'da teknolojinin kalbi Silikon Vadisi'nde çalışanların yalnızca yüzde 24'ünün kadınlardan oluştuğu bilgisini veren Emine Erdoğan, 2018'de oluşturulan teknolojide kadın indeksine göre, Avrupa ülkelerinin de bulunduğu 41 ülkede teknoloji alanında istihdamda kadınların ulaşabildiği en yüksek oran yüzde 30 olduğunu söyledi.2017 Yükseköğretim Kurumu (YÖK) rakamlarına göre, Türkiye'de tıp ve sağlık bilimleri alanında kadın araştırmacı oranının yüzde 47, sosyal ve beşeri bilimlerde yüzde 41, mühendislik ve teknoloji alanında yüzde 25 olduğunu anımsatan Emine Erdoğan, yine 2017'de tıp ve sağlık alanında verilen kadın mezun sayısı yüzde 63 iken, mühendislik alanında yüzde 24 olduğunu kaydetti."TEKNOLOJİ MEDENİYET YOLUNA YENİ KİLOMETRELER EKLEMEK İÇİN KULLANILIYORSA BİR NİMETTİR"Emine Erdoğan, ebeveynlere, "Anne babalar olarak çocuklarımızı, özellikle kız çocuklarımızı bilimle erken yaşlarda tanıştırmamız gerektiğine inanıyorum. O nedenle, anne babalar olarak sorumluluğumuzun ne denli büyük olduğunun farkında olmalıyız. Bırakalım çocuklarımız akıllarına kanat taksınlar" şeklinde seslendi.Emine Erdoğan, 2023 hedeflerine emin adımlarla yürürken bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında kız öğrenci sayısının arttırılması için eğitimcilere çağrıda bulundu.Gençlerin geleceğin hakimi, harika fikirlerin sahipleri olacaklarına dikkati çeken Emine Erdoğan, gençlere şu tavsiyelerde bulundu: "Genç hanımlar olarak kadın fıtratının size kattığı bilgeliğe güvenin. İçinizden gelen sesi bastırmayın. Bugün sarf edeceğiniz emekle insan hayatına yapacağınız katkılar, dünyanın bahçelerine hiç solmayacak bahar çiçekleri ekecek. Unutmayın ki, teknoloji medeniyet yoluna yeni kilometreler eklemek için kullanılıyorsa bir nimettir. Onun kötülüğe ve insaniyetin çöküşüne hizmet etmesini engelleyecek vicdanla tasarlayacak olan da yine sizlersiniz."Emine Erdoğan, konuşmasının ardından; "Deniz Temizleme Aracı" projesiyle jüri özel ödülünü kazanan lise öğrencisi Ayşe Sena Kayalı'ya, "Dıgı-Tar" projesiyle üçüncü olan Büşra Göral'a, "Engelsiz Ulaşım" projesiyle ikinci olan Gamze Hatice Bilen, Derya Uzunay Okutan ve Hazal Çelik'e, şeker hastalığının teşhisi için tasarladıkları "Look" projesiyle birinci olan Şahika Betül Yaylı ve Eda Nur Ersu'ya ödüllerini takdim etti.