Emine Erdoğan, hayırsever iş insanlarıyla iftarda buluştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Geleceğin arzu ettiğimiz şekilde inşası ise, yalnızca kurumların değil, bir toplumu oluşturan tüm fertlerin sorumluluğundadır. İnanıyorum ki, iş adamlarımız, iş kadınlarımız, bu gerçeğin farkındalar. Ben bu nedenle, özel sektörümüzü Tasarım ve Beceri Atölyeleri'ne katkıda bulunmaya davet ediyorum." dedi.Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen "Eğitime Değer Katanlar Bağış Programı"nda hayırsever iş insanlarıyla iftar sofrasında bir araya geldi.Tasarım Beceri Atölyeleri'nin yapımı için hayırseverlerden bağışların toplandığı program öncesinde davetlilere seslenen ve çocukların en büyük değerleri olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu fani dünyada yaptığımız her iş, onlara hak ettikleri bir geleceği hazırlamak için. Bizler, onlara karşı olan sevgimizi, hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ülkeyi miras bırakarak gösterebiliriz. Böylesi bir geleceği hazırlamak için ise, çağın bizden beklediklerine hızlı uyum sağlamamız, sistemlerimizi sürekli olarak güncellememiz gerekiyor. Günümüzde değişim öyle hızlandı ki, çağa ayak uydurmak hepimiz için hayati önem taşıyor. Takdir edersiniz ki, yeni dünyada eski söylemlerle var olmamız mümkün değil." diye konuştu.Erdoğan, dünyanın sanayi 4.0'ı, toplum 5.0'ı, gür sesle tartıştığı bir dönemde, çocukların bu dönüşümü hem takip edebilecek, hem de ona yön verebilecek donanım ve öz güven içinde yetiştirmesi gerektiğine vurgu yaptı.Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlatmış olduğu Tasarım Beceri Atölyeleri'nin tanıtımını kısa süre önce yaptıklarını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:"Çocuklara, kendi potansiyellerini ortaya koyabilecekleri, sınıf ortamının sınırlayıcı atmosferinden uzak deneyim yaşayabilecekleri atölyeler kuruldu. 30 pilot okulda uygulama yapıldı ve çok verimli sonuçlar alındı. Amacımız, Tasarım Beceri Atölyelerimizi en kısa zamanda ülke çapında yaygınlaştırmak. Çünkü bizim çocuklarımız her şeyin en iyisini hak ediyor."Erdoğan, çocukları birer tohum olarak gördüğünü belirterek, onların filizlendiklerinde hangi çiçeği açacağının bilmediği, gizi içinde saklı tohumlar olduğunu söyledi."Atölyeler sayesinde çocuklar ve gençler, kalıpları kıracak"Çocukların içlerindeki potansiyeli en verimli şekilde ortaya dökebilecekleri şartlara kavuşmaları için imkanlar var etmeleri gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Tasarım Beceri Atölyeleri'nin getireceği başarıya ve eğitim anlayışımızda yeni bir dönem açacağına yürekten inanıyorum.Bu atölyelerde özgür ve eleştirel düşünebilen, güçlü kişiliğe sahip, geleceğin liderlerini yetiştirmek hedefleniyor.Müzikten fen bilimlerine, tabiattan güzel sanatlara, yaşam becerilerinden yazılım ve tasarıma kadar bir medeniyeti ihya ve imar edecek her alanda çocuklarımıza deneyim alanları açılıyor.Bu atölyeler sayesinde çocuklarımız ve gençlerimiz, kalıplar arasında sıkışan değil, o kalıpları kıran bireyler olacaklar." değerlendirmelerinde bulundu.Emine Erdoğan, hiçbir medeniyetin topla tüfekle, tankla füzeyle kurulamayacağına dikkati çekerek, medeniyetin en başta ilimle kurulduğunu vurguladı.Gerek içinde bulunulan çağda, gerekse gelecekte hakim gücün bilek gücü değil, bilginin gücü olacağına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Geleceğin arzu ettiğimiz şekilde inşası ise, yalnızca kurumların değil, bir toplumu oluşturan tüm fertlerin sorumluluğundadır. İnanıyorum ki, iş adamlarımız, iş kadınlarımız, bu gerçeğin farkındalar. Ben bu nedenle, özel sektörümüzü Tasarım ve Beceri Atölyeleri'ne katkıda bulunmaya davet ediyorum. Sermaye sahiplerimiz, bireysel olabileceği gibi, dernek, platform olarak da, bir veya daha çok atölyenin kurulumunu üstlenebilirler. Atölyelerimizin kapasitelerinin büyümesinde, vereceğiniz desteklerle eğitim öncüleri olabilir, isimlerinizi bu eğitim yuvalarında yaşatabilirsiniz. İyi kalitede eğitim, yalnızca büyük kentlerde ya da özel okullarda erişilebilen bir imkan olmamalı. Bizler güç birliği yaparak Türkiye'yi güçlü ve aydınlık yarınlara taşıyacak daha fazla yavrumuza dokunabilmek istiyoruz. Ülkemizin her bir karışındaki evlatlarımız, işlenmeyi bekleyen madenler gibidir. Eğer onları çağın ihtiyaçlarına göre doğru yönlendirebilirsek, gelecek bizim için çok daha ümit verici olacaktır. Dünyada hak ettiği konuma kavuşmuş bir Türkiye ancak, insan kalitesinin yükseltilmesiyle mümkündür. Türkiye, hepimizin ortak sevdası. Bu hedefin gerçekleşmesinin de, hepimizin emeği ve katkısı ile mümkün olacağı açıktır. Biliyoruz ki, 'Yurt müdafaasının en emin yolu eğitimdir.' Çünkü eğitimli insanlara sahip toplumların irfan kaynakları tükenmediği gibi, kendini çoğaltan bir niteliğe de sahiptir.Bu nedenle eğitime yapacağımız yatırımın en geçerli ve en karlı yatırım olduğuna inanıyorum.""Atölyeleri, çocuklarımızın, ilmin semasında yüksekten uçmaları için sağlam bir kanat olacaktır"Erdoğan, bu topraklarda yetişen alimler, mütefekkirler, mimarlar, sanatçılar, tıpçılar, edebiyatçılar ve daha nice büyük insanın, Türkiye'nin potansiyelinin birer ispatı olduğunu dile getirerek, "Cemil Meriçler, Halide Edipler, Aziz Sancarlar örneklerden sadece birkaçıdır. Bu potansiyelin yeniden aktif hale getirilmesi, Türkiye'nin gelecekte de lider bir ülke olmasının anahtarıdır. İnsana yapılacak yatırıma, ülke olarak yalnızca bizim ihtiyacımız yok. Ülkemizin genel karakteri dolayısıyla, bölgemizin refahı için de, bu temel bir ihtiyaçtır. Biz, dünyaya en çok insani yardım götüren, insanlığı kalkındıran, hayatı sürekli olarak yeniden inşa eden bir medeniyetteniz. Dolayısıyla bu medeniyetin bayrak taşıyıcısı çocuklarımızı en doğru şekilde yetiştirmek, gelecekte tüm dünya için taze bir nefes olacaktır. İnanıyorum ki, Tasarım Beceri Atölyeleri, çocuklarımızın, ilmin semasında yüksekten uçmaları için sağlam bir kanat olacaktır." dedi.Milli Eğitim Bakanı SelçukProgramda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise ilk kez bir ülkenin eğitim sisteminin alt sistemlerle beraber bütünleşik olarak ele alındığı ve her bir alt sistemin birbiriyle alakasının güçlü bir şekilde fizibilitesinin yapıldığı bir tasavvurdan söz ettiklerini söyledi.AK Parti döneminde yapılan hizmetlerin daha önce bir hayal olduğuna vurgu yapan Selçuk, "Bugün zamanın ruhunun getirdiği birtakım değişiklikler ve yeni bir bakış açısı lazım. Yeni bir tasavvur geliştirmemiz lazım. Bunu yapabiliriz. Bu topraklarda bir mutabakat içerisinde çocuklarımızda buluşamayacaksak biz nelerde buluşacağız? Hususen vurgulamak istediğim bu alt sistemlerden biri de bu Tasarım Beceri Atölyeleridir. Bizim çocuklarımız sadece ve sadece kağıt üzerinde a,b,c şeklinde işaretlemelerle eğitim hayatlarını sürdürdüklerini zannediyorlar. Bu gerçekten bir zan. Eğitimin kendisi değil. Bizim bunu dönüştürmemiz lazım. Yaratılışta var olan 3 hususiyeti dikkate alarak yapabiliriz. Düşünsel olanı duygusal olanı ve fiziksel olanı bütünleştirerek çocuğun tabiatına hürmet ederek yapabiliriz. Bunu yapmak için Tasarım Beceri Atölyelerinde her bir çocuğumuzu ilkokul birinci sınıftan itibaren mühendislik atölyesine sokmamız lazım. Robotik, drama, sanat ve spor atölyesine sokmamız lazım. Bunun için özellikle pilot çalışmalarda, kenar mahallelerdeki fakir bölgelerdeki okullarda başladık. Adıyaman'dan, Ağrı'nın ilçelerinden başladık." ifadelerini kullandı.Selçuk, çocukların atölyelerdeki çalışmaları sırasında öğretmenlerin dönüşümüne de tanıklık ettiklerini anlatarak, bu atölyelerin lisede de devam edeceğini söyledi.Orta öğretimde de Hayal-Etkinlik-Yaşam (HEY) atölyelerinin olacağını aktaran Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:"Öğrenciler milli ya da uluslararası seviyelerde sertifikalarla desteklenecek. Orta öğretimdeki her bir öğrencinin ulusal ya da uluslararası bir sertifikayla lise bittiğinde buluşmasına imkan sağlıyoruz. Uzaktan öğretimin imkanlarını getiriyoruz. Başka kurum ve kuruluşlarda bulunan sertifika ve eğitimlerin ders olarak kredilendirilmesini sağlıyoruz. İlk, orta ve liseyi bütünleşik olarak ele aldığımız için yapmak zorundayız. Bunun için bir alt yapı kurmak zorundayız."Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderliğe dikkati çekerek, "Dünya tarihinde büyük bir eğitim projesi yapmış bütün ülkelerin arkasında büyük bir lider yatıyor. Bu bir milli eğitim bakanının kendi başına çözebileceği meselenin çok çok ötesindedir. O sebeple Cumhurbaşkanımızın liderliği çok önemli. Hanımefendinin liderliği çok önemli. Çünkü onun cesareti bizi cesaretlendiriyor. İstiyoruz ki çocuklarımız artık daha fazla gülümsesinler." dedi.574 okula Tasarım Beceri Atölyesi yaptırma sözüProgram sonunda 120 hayırsever iş insanı 574 okula Tasarım Beceri Atölyesi yaptırma sözü verdi. Sancak Grup adına Ethem Sancak Siirt'teki 200 okula, OPET AŞ 81 ilde 81 okula, Doğan Holding 32 okula, Demirören Gayrimenkul, Riot Games, Türkerler İnşaat ve L.C. Waikiki Mağazacılık 20'şer okula Tasarım Beceri Atölyesi yaptırma sözü vererek dikkati çekti.Programdan notlarErdoğan ve Selçuk'un hayırsever iş insanlarına hitap ettiği programda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu'nda ortaya konulan paradigma değişimini yansıtacak önemli projelerden biri olarak hayata geçirdiği ve tüm dünyaca kabul gören deneyim temeliyle, öğrenmeyi kaliteli hale getirecek olan Tasarım Beceri Atölye'lerinin yapımı için bağışlar alındı.Bağış programında her masa, maliyeti yaklaşık 150 bin lira olan atölyelerin kaç okula kurulmasını sağlayabileceğini beyan etti. Masalarda bulunan Milli Eğitim Bakanlığı mensupları bireysel bağışları kayıt altına aldı.120'nin üzerinde iş insanının bağışları ile, belirlenen ilkokul ve ortaokullara tasarım beceri atölyeleri kurulacak.Akademik bilgiyi beceriye dönüştürmeyi hedefleyen, çocuklara ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda pratikler kazandırmak, onların duygu, düşünce, eylem dengesini oluşturmak, eğitimi gerçek hayatla ilişkilendirmek için yapılandırılan Tasarım Beceri Atölyeleri, 27 Şubat 2019'da Ankara'da Erdoğan'ın katılımıyla yapılan bir programla kamuoyuna tanıtılmıştı.Erdoğan burada ilk çağrıyı yapmış, iş insanları ve kurumları gelecek için önemli olduğuna vurgu yaptığı Tasarım Beceri Atölyeleri'nin sayısının artırılmasına katkı vermeye davet etmişti. Türkiye