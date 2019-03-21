Kaynak: DHA

KELEBEK VADİSİ'Nİ AÇTI, SERTİFİKA DAĞITTICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan beraberindeki bakanlarla, Gaziantep Hayvanat Bahçesi içerisinde oluşturulan Kelebek Vadisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Hayvanat bahçesini dolaşan Erdoğan, geçen yıl Sudan Devlet Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen 4 yavru aslanı da ziyaret etti.Emine Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Şehitkamil Nikah Salonu'nda düzenlenen 'Okuma Yazma Seferberliği' programı sertifika törenine katıldı. Törende konuşan ve yaklaşık 50 sene önce dünya nüfusunun 15-24 yaşları arasındaki kısmının dörtte birinin okur-yazar olmadığını ifade eden Emine Erdoğan, yüzde 100 okuryazar bir toplum olmayı hedeflediklerini belirterek, şunları dedi:"Allah'ın izniyle, sınırlarımız içinde çok kısa bir zamanda bu zorluğu yaşayan hiç kimse kalmayacak. Yüzde 100 okuryazar bir toplum olacağız. Bundan yaklaşık 50 sene önce dünya nüfusunun 15-24 yaşları arasındaki kısmının dörtte biri okuryazar değildi. Bu rakam, küresel olarak da iyileşme gösteriyor. 15-24 yaşları arasında okuma yazma bilmeyen kişiler şu anda yüzde 10'luk bir seviyeye inmiş durumda. Yine de UNESCO'nun rakamlarına göre, dünyada 750 milyon kişi halen okuryazar değil ve bu kişilerin üçte ikisi kadın. Okur-yazar olmayanların çoğunluğunun kadınlardan oluşuyor olması, maalesef dünya çapında gözlemlenen nahoş bir durum. Bildiğiniz gibi, biz toplumumuzun güçlendirilmesinin yegane koşulunu, kadınların güçlendirilmesi olarak görüyoruz. Dolayısıyla, her bir vatandaşımız ama öncelikle kadınlarımızın her biri, okur-yazar olana dek bu seferberliği sürdüreceğiz. Bugün iletişim ağlarının gelişen teknolojiyle günden günde daha çok arttığı ve en çok talep edilen şeyin bilgi olduğu bir çağda yaşıyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmanın olmazsa olmaz gerekliliği, eğitim çıtasını sürekli yukarı taşımak. Böyle bir çağda okuma-yazma bilmemek tam anlamıyla karanlıkta kalmak demek. Okuryazar olmamak artan fakirlik ve sosyal problemler demek. Özellikle okur-yazar olmayan yetişkinler, haklarının istismar edilmesi noktasında çok daha kırılgan bir kesimi oluşturuyorlar. Okuryazarlığın kişisel hayatları dönüştürücü gücü kadar, toplumun genelini de dönüştürücü etkisi var. İnsanlar okuryazar oldukça demokratikleşme ve ekonomik kalkınma, doğal sonuçlar haline geliyor. Okuryazarlığın yüksek olduğu toplumlar, gerek toplumsal sorunları, gerekse kriz hallerini çok daha kolay atlatıyorlar."Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise terörle mücadele gibi okuma-yazmayı, eğitim ve kültürü de beka meselesi olarak görerek seferberlik yoluyla hareket ettiklerini vurgulayarak, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bütün çalışmalarda eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla bu ihtiyacın giderilmesine ve okuma-yazmanın artmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.Konuşmaların ardından kursu tamamlayanlara sertifikaları verildi.