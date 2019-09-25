Haberler » Güncel » Haber

Emine Erdoğan "Kalkınma İçin Moda" defilesine katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen "9. Geleneksel Kalkınma İçin Moda" defilesine katıldı.

25.09.2019 14:00Emine Erdoğan
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen "9. Geleneksel Kalkınma İçin Moda" defilesine katıldı.
BM 74'üncü Genel Kurulu kapsamında ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BM 74'üncü Genel Kurulu kapsamında çevre sorunlarının çözümü ve sosyal kalkınma faaliyetlerinin desteklenmesi için moda ve tekstil endüstrilerini teşvik etmeyi amaçlayan 9'uncu Geleneksel 'Kalkınma İçin Moda' defilesine katılarak kıymetli misafirlerle sohbet etme imkanı buldum." ifadesini kullandı.
Emine Erdoğan, defileye ilişkin fotoğrafları da paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Emine Erdoğan, Moda, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:17 Yunusemre Kent Konseyi'nden 'Çocuklar içeri küfür dışarı' projesi
16:16 KMÜ'de Gıda Biyoteknolojisi Sempozyumu
16:16 Trabzon panelvan minibüs devrildi, sürücü yarandı
16:16 Fransa'da çatıda görüntülenen panter hayvanat bahçesinden çalındı
16:16 Tokat diyarbakır'da nöbet tutan annelere sivas ve tokat'tan destek
16:16 Muğla'da "dumansız araçlar" uygulaması
16:16 Mersin diyarbakır'da oturma eylemi yapan ailelere mersin'den destek