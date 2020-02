Emine Erdoğan, Koruyucu Aile Programı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2012'de vali eşleriyle başlattıkları Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile hizmetinin daha etkin hale geldiğini belirterek, "Büyük bir mutlulukla ifade etmek istiyorum ki, bugün itibarıyla 6 bin 29 ailemizin yanında tam 7 bin 330 çocuğumuzun bakımı sağlanmaktadır" dedi.Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Koruyucu Aile Programı'nda vali eşleri ve koruyucu ailelerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada salondaki koruyucu ailelere seslenen Emine Erdoğan, "Bir çocuğa aile olarak sergilediğiniz bu erdemli tutum ile kan bağının değil kalp bağının esas olduğunu gösteriyorsunuz. Anne ve baba olmanın biyolojik sebeplerle değil, merhametle başladığını yaşayarak anlatıyorsunuz. Sizlere tüm insanlık adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.Çocukluğun son nefese kadar hayatın her evresini belirleyen bir dönem olduğuna işaret eden Erdoğan, çocuklara hak ettikleri güzel günleri vermenin ve yaşadıkları zorlukları unutturmanın herkesin görevi olduğunu söyledi. Bu dünyada uğruna savaşılacak en önemli şeyin "çocuklar" olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Gönül ister ki hiçbir çocuğumuz ailesinin yanından ayrılmasın. Fakat bazen çeşitli sebeplerle aileler ne yazık ki dağılıyor. İşte o zaman devletimiz en kıymetlimiz olan çocuklara kol kanat geriyor. Onları ev ortamına en yakın çocuk evlerinde muhafaza ediyor ve eğitimden giyim kuşama tüm ihtiyaçlarını eksiksiz karşılıyor. Bugün devletimizin şefkatli kollarında yetişmiş ve hukuk, tıp, sanat, spor gibi farklı meslek gruplarında üstün başarılar kazanmış evlatlarımız var. Onlar medarı iftiharımızdır" ifadelerini kullandı.Emine Erdoğan, imkanlar ne kadar iyi olursa olsun hiçbir şeyin bir çocuğun bir aileye ait olma hasretini gidermediğini, bazen de boylarından büyük acılarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirterek şunları söyledi:"2002 yılında koruyucu aile yanında kalan çocuk sayımız yalnızca 515'ti. Devletimizin imkanları gönlü güzel insanların iş birliğiyle buluşursa çocuklarımız daha mutlu yetişir dedik. Bu inançla 2012'de valilerimizin eşleriyle başlattığımız Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile hizmeti daha etkin bir hale geldi. Çok şükür. Büyük bir mutlulukla ifade etmek istiyorum ki, bugün itibarıyla 6 bin 29 ailemizin yanında tam 7 bin 330 çocuğumuzun bakımı sağlanmaktadır. Sadece 2019 yılında Türkiye genelinde bin 272 koruyucu aile yanına bin 563 çocuk yerleştirildi. Allah'a hamd olsun. Yeri gelmişken bir konunun daha altını önemle çizmek istiyorum. Koruyucu ailelerimizin yanında kalan evlatlarımızdan 735'i engelli çocuklarımızdır. Bu çocuklarımız arasında ağır engelli yavrularımız da var. Sizler bilhassa onların izini sürdünüz, onlara talip oldunuz. Kanatları kırık kalsın istemediniz, bu narin çiçekleri himayenize aldınız. Rabbim sizlerden iki cihanda razı olsun.""Devletimiz çocuklarımızın bakımları için ailelere aylık olarak maddi destek sağlıyor"Erdoğan, kimi zaman vatandaşların koruyucu aile olmak istediklerini fakat çocukların bakımlarını maddi olarak karşılayamayacaklarından endişe ettiklerini ifade ederek, "Devletimiz çocuklarımızın bakımları için ailelere aylık olarak maddi destek sağlıyor. Engelli çocuklarımızın bakımlarında bu destek yüzde elli oranında artırılıyor. Öğrenim ve sağlık masrafları yine Devletimiz tarafından karşılanıyor. Ayrıca koruyucu ailelerden sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın, talepleri olursa Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortası da yapılıyor" dedi.Koruyucu aile sistemine 25-65 yaş arasında en az ilkokul mezunu, evli ya da bekar herkesin başvurabileceğini anımsatan Erdoğan, koruyucu ailelerden sadece çocukların psikolojik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmasını ve geleceğe güçlü ve özgüvenli bireyler olarak hazırlamasını istediklerini dile getirdi. Koruyucu ailelerin çocuklara ileride mutlulukla hatırlayacakları "bayram sabahları, karne günü kutlamaları, masallar dinlerken uyuyakaldıkları akşamlar" vereceğini anlatan Emine Erdoğan, "Halihazırda koruyucu aile olan dostlarımız, bilhassa sizlerden rica ediyorum; yaşadığınız bu ulvi deneyimi tüm çevrenizle paylaşın. Çocuk denen cevheri işlemekle manevi dünyanızda doğan güneşten bahsedin. Dünya üzerinde bir çocuğun büyümesini izlemekten daha eşsiz bir manzara var mı? O nedenle tecrübelerinizi anlatın ki, herkes bu manzaradan nasibini alabilsin" çağrısında bulundu."Projemizin lokomotifi kadın yüreğidir"Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yaklaşıldığını hatırlatarak, böyle günlerde kadınların toplumsal dönüşümdeki öncü rolünün altını çizdi. Kadın ruhunun sirayet ettiği her yerde bahar tomurcuklarının açtığını anlatan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:"Kadınlar fıtri özellikleriyle yaraları daha iyi sarıyor ve daha çabuk iyileştiriyorlar. Bakın, koruyucu aile sisteminin bu kadar etkin hale gelmesinde en büyük neden yine kadınlarımızdır. Yani projemizin lokomotifi kadın yüreğidir. Tabi bu süreçte babalığı, yüreği yaralı çocuklarımızdan esirgemeyen beyefendilere de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çocuklarımızı koruyor, bir dağ gibi arkalarında duruyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun."Emine Erdoğan, sayısı gittikçe artan koruyucu ailelerin önümüzdeki günlerde katlanarak çoğalacağına olan inancını dile getirerek, vali eşlerinin gayretinin bu noktada son derece önemli olduğunu vurguladı. Vali eşlerinin teşviki ve yol göstericiliğinin bulundukları şehri "şefkat yurdu" yapacağını dile getiren Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını bu alanda yaptığı özverili çalışmalarından ötürü tebrik etti. Bu kapsamda düzenlenen Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı'nın hizmetlerin en iyi şekilde yapılmasına olumlu katkı sağlayacağını söyleyen Emine Erdoğan, programa katılım sağlayan akademisyenlere ve sivil toplum temsilcilerine de katkılarından ötürü teşekkür etti. Emine Erdoğan, koruyucu aile yanında kalan çocuklara çok mutlu olacakları bir gelecek temennisinde bulundu.Konuşmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Erdoğan'a tablo hediye etti.Koruyucu aile hizmetiKoruyucu aile hizmeti, herhangi bir sebepten ötürü biyolojik ailesinin yanında kalması mümkün olmayan çocukların uzun veya kısa süreli olarak ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde aileler tarafından kendi aile ortamlarında bakılması ve yetiştirilmesidir. Koruyucu aile hizmeti, çocuklar için sadece bir bakım modeli olmasının çok daha ötesinde onlar için bir rehabilitasyon sürecidir. Koruyucu aile hizmeti, çocukların kurum bakımının etkilerinden arınmaları ve sağlıklı olarak gelişip yetişebilmeleri için bir ortam sunabildiği oranda başarıya ulaşabilmektedir. Ancak bu model sadece bu hizmetten yararlandırılan çocuğu değil, dolaylı ya da dolaysız olarak aile yanına yerleştirilecek çocuğu, koruyucu aileyi, çocuğun biyolojik ailesi ve koruyucu ailenin diğer aile bireylerini etkileyen de bir süreçtir. Bu sürecin her boyutuyla bu alanda çalışmaları yürüten meslek elemanları tarafından yakından takip edilmesi ve gerekli müdahalelerin zamanında yapılması hizmetin sürekliliği açısından çok önemlidir. Bu amaçla Koruyucu aile ve yanına yerleştirilen çocuk ile biyolojik aile, vakanın özelliklerine göre belirlenen aralıklarla, düzenli olarak mevzuat kapsamında uzmanlar tarafından izlenmektedir. Türkiye'nin de imzalamış olduğu 2 Eylül 1990 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesi ile koruyucu aile hizmeti daha da önem kazanmış olup, halen bu hizmet 14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Koruyucu Aile Yönetmeliği'ne uygun olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup sürekli olarak Türkiye'de ikamet eden, 25-65 yaş aralığında bulunan en az ilkokul mezunu, düzenli geliri bulunan, evli/bekar veya çocuklu/çocuksuz herkes (çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi dışındaki kişiler) koruyucu aile olabilmektedir. Akrabaların koruyucu aile olmak istemesi halinde yapılacak sosyal inceleme sonucuna göre yaş ve eğitim koşulları değerlendirilmektedir. Bekar kişilerin ise başvurularında 30 yaşını doldurmuş olmaları ve yerleştirilecek çocuğa ebeveynin yokluğunu hissettirmeyecek akraba ilişkilerine sahip olmasına önem verilmektedir. Koruyucu aile olabilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapılabilir. Sonrasında müdürlüğün ilgili uzmanlarınca süreç takip edilir. - ANKARA